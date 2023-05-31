Эксклюзив 31 мая 2023, 14:10 «Преследуют даже меня». Мать калининградской школьницы рассказала, как девочки избили ее дочь из-за вейпа Мать калининградской школьницы сообщила, что подростки избили ее дочь и преследуют ее саму Freepik

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В поселке Прибрежный Калининградской области девочки-подростки избили школьницу, которая якобы потеряла или забрала чужой вейп. Мать пострадавшей школьницы Юлия Сидоркина рассказала «360», что эти девочки продолжают преследовать, причем их обеих.

«Вчера у нас было родительское собрание, и когда мы вышли за забор, одна девочка подбежала, сказала, что хочет якобы поговорить. Я отказалась, потому что она несовершеннолетняя, и она ушла», — вспомнила собеседница канала.

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Юлия заметила, что девочка специально вычислила ее машину и решила дождаться владельцу, и добавила, что обе «внаглую приезжают» в их поселок.

«Они преследуют не только дочь, но и меня. Вообще, преследования — это мягко сказано», — констатировала Сидоркина.

Она добавила, что ранее одна девочка пыталась напасть на нее, вела себя агрессивно, и женщина была вынуждена использовать перцовый баллончик. После этого ее родитель стал угрожать Юлии.

«История такая запутанная», — посетовала она.

Конфликты девочек с дочерью Сидоркиной длятся уже два месяца. Мать обращалась и в школу, и в ПДН. По ее словам, школа «свою работу сделала», а подразделение по делам несовершеннолетних — «видимо, нет, раз такое произошло».

Юлия подтвердила, что причиной нападения стал вейп, и утвердительно ответила на вопрос, обвинили ли ее дочь в его краже. Она сообщила, что полиция проводит проверку по факту нападения на девочку. Мать намерена добиваться привлечения виновных к ответственности.

Дочь Юлии сейчас «начала отходить» после побоев, но у нее начала болеть спина — скрытые последствия проявились уже через несколько дней.

Юлия не исключает, что в итоге ее дочке придется перейти в другую школу.