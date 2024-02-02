Эксклюзив 02 февраля 2024, 12:33 «Предстоит операция». Россиянка получила перелом, поскользнувшись на плитке в гостинице Ульяновска Москвичка сломала шейку бедра, поскользнувшись на плитке в гостинице Ульяновска Телеканал «360»

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Жительница Москвы Олеся поскользнулась на плитке в ульяновской гостинице и получила перелом шейки бедра. В отеле вину в случившемся отрицают. Пострадавшая подала заявление в полицию и рассказала «360» подробности ЧП.

В Ульяновске проходит первенство России по художественной гимнастике. Олеся приехала с ребенком на соревнования и заселилась в местную пятизвездочную гостиницу. Отель выбрала сама. По ее словам, дочь тоже чуть не упала в холле гостиницы, но вовремя отреагировала и выпрямилась.

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«И буквально через пару дней, в день, когда у меня дочь должна была выступать, я заходила с улицы в гостиницу. Ковра противоскользящего там не было. Я поскользнулась прямо на плитке, упала, сломала шейку бедра», — рассказала пострадавшая.

В отеле не стали брать на себя вину за случившееся и возложили ее на саму женщину.

Она собрала все доказательства и подала заявление в полицию. Вероятнее всего, дело дойдет до суда. Правоохранители изъяли кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как женщина упала.

«Дальше они, видимо, будут передавать в суд, потому что это будет гражданское разбирательство, в ходе которого суд будет привлекать к ответственности. Так говорят адвокаты и полиция. Отель вину свою полностью отрицает», — подчеркнула она.

Пострадавшая живет в Москве. Билеты на самолет в столицу у них с дочерью пропали из-за происшествия. А самой Олесе требовалась лежачая перевозка. Ногой ей запретили двигать, чтобы не образовалась смещение.

На соревнования на машине поехал ее муж, который и повез семью обратно в столицу. Женщине пришлось ехать буквально в багажнике. Уже в столице они обратились в Филатовскую больницу, где пострадавшая прошла обследование. Там врачи подтвердили перелом шейки бедра.

«И предстоит операция, через пару часов меня будут забирать», — констатировала собеседница «360».

Врачи уже сообщили, что на восстановление уйдет около года. При этом ближайшие три месяца ей нельзя будет наступать на травмированную ногу. Женщина воспитывает четырех детей, одна из которых — малолетняя дочь.