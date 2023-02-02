Происшествия 02 февраля 2023, 14:04 Пожар в строительном городке под Севастополем. Что известно Под Севастополем произошел пожар в строительном модуле, погибли 8 человек Telegram

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В строительном модульном городке под Севастополем в ночь на 2 февраля произошел пожар. По последним данным, погибли восемь рабочих, еще двух человек госпитализировали, судьба пятерых неизвестна. Возможные причины возгорания — неисправность проводки или нагревательного прибора.

Пожар в бытовках

Очевидцы сообщили о возгорании в двухэтажном строительном модуле на улице Нефтяной поселка Сахарная Головка Балаклавского района в третьем часу ночи, рассказали в Главном следственном управлении СК по Крыму и Севастополю.

Спасатели оперативно прибыли на место ЧП в 02:19, огонь удалось полностью потушить к утру. Основные причины пожара, площадь которого составила 200 квадратных метров, — неисправность проводки или нагревательного прибора, писали «Известия».

Пострадавшие и погибшие

На месте работает группа следователей и криминалистов. Ее возглавил руководитель Главного следственного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев.

По данным источника РИА «Новости» в экстренных службах, погибли восемь человек (их число будут уточнять по мере разбора завалов). Еще двух человек госпитализировали с ожогами второй степени, судьба пятерых неизвестна.

Люди, которые находились в момент пожара в бытовках, — рабочие, приехавшие на стройку трассы «Таврида» из других регионов. Всего в строительном городке проживало более 100 человек.

Официальная реакция

Власти Севастополя принесли соболезнования близким и родственникам погибших. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Это строительный городок ДСК — субподрядчика компании „ВАД“, нашего опытного и надежного подрядчика. Приношу им и родственникам погибших свои соболезнования», — сказал он.

Правительство обсуждает с руководством компании дополнительную помощь семьям, заявил заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть третья 109-й статьи Уголовного кодекса). Расследование контролирует руководитель Главного следственного управления по Крым и Севастополю.