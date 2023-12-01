Происшествия 01 декабря 2023, 23:16 Пожар на рынке «Садовод» в Москве. Главное о ЧП Последствия пожара на рынке «Садовод» в Москве устранят к 2 декабря Unsplash

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Утром 1 декабря в Москве загорелся вещевой рынок «Садовод». Пожар вспыхнул в одном из павильонов, но из-за быстрого распространения огня загорелись другие постройки. В результате ЧП несколько человек пострадали. Подробности — в материале «360».

Что известно о пожаре на рынке «Садовод»

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 11:58. Пожар возник на 19-й и 20-й линиях. Изначально огонь охватил площадь в 350 квадратных метров, но впоследствии распространился на 600 «квадратов», сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

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На кадрах, которые оказались в распоряжении «360», видно, что территорию рынка заволокло густым дымом, который валил из торгового павильона-ангара. Покупатели и продавцы спешно эвакуировались. Спасатели вывели с рынка 350 человек. Очевидцы рассказали, что горели в основном сезонные товары — пуховики и куртки из синтепона.

«Паника, всех выгнали с линии, никто толком даже не успел закрыть павильоны», — сообщил свидетель случившегося.

Тушение огня осложнила высокая плотность застройки, объяснили в МЧС. Чтобы предотвратить распространение пламени, спасателям пришлось сделать пожарные разрывы и разобрать конструкции стоящих рядом павильонов.

На место ЧП выехала лаборатория, которая провела замеры воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.

В ликвидации пожара задействовали более 170 человек и 48 единиц спецтехники. Огнеборцы использовали уникальную систему «Кобра», которая позволяет тушить пламя через стену, не заходя в него: воду смешивают с абразивными частицами и подают под высоким напором. Струя пробивает небольшое отверстие и распыляется на огонь.

К 15:30 спасателям удалось исключить угрозу распространения пламени. Пожар полностью потушили около 17:00.

Два человека пострадали

По последним данным, в результате пожара на рынке «Садовод» пострадали два человека. Один из них — продавец. Он пытался спасти свой товар и надышался едким дымом, сообщил Telegram-канал Mash.

Источник «360» сообщил, что среди пострадавших был пожарный. Спасатель 2001 года рождения упал с крыши. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Причины пожара на «Садоводе»

По предварительным данным, причиной возгорания на рынке могло стать замыкание проводки из-за обогревателей. Предприниматель Умар Джалилов объяснил сайту kp.ru, что часть территории, где начался пожар, не отапливается. Поэтому почти у всех в боксах стоят вентиляторы и радиаторы.

«Техника старая, втыкается в удлинители, в которые также ставятся на зарядку телефоны, планшеты, лампочки и так далее. Могла замкнуть сеть», — не исключил Джалилов.

Официальную причину пожара пока не называли.

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«Садовод» горит уже не первый раз. Это третий случай за 2023 год, но самый масштабный. До этого павильоны на рынке загорались 27 мая и 13 июня.

В первом случае площадь пожара составила 50 квадратных метров, во втором — 30. В целом «Садовод» занимает территорию площадью 40 гектаров. Последствия сегодняшнего возгорания устранят к субботе, сообщили в пресс-службе рынка. После этого «Садовод» продолжит работать в обычном режиме.