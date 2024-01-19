Происшествия 19 января 2024, 19:23 (обновлено: 19 января 2024, 20:23) «Повылетали, словно из рогатки». Как спасались пленники подъемника на курорте в Степанове Прокуратура занялась проверкой ЧП со сломанным подъемником в Степанове

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На горнолыжном курорте близ деревни Степаново в Дмитровском городское округе произошло ЧП из-за сломанного подъемника. Люди повисли в креслах на высоте, кто-то решался на отчаянный шаг — бросал сноуборд вниз и прыгал следом. В случившемся теперь разбирается прокуратура.

«Ну, треш, реально»

Один из очевидцев в местном чате утверждал, что люди, которые не пристегнулись, в момент обрыва троса просто выпали с кресел, а теми, кто пристегнулся, «выстрелило, как из рогатки».

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«Десяток [застрявших] точно наберется, потому что те, кто не был с „опущенным забралом“, оттуда повылетали, а те, кто был [пристегнут], при обрыве этого ролика, ударились об землю и, как из рогатки, потом полетели вверх, потом обратно вниз, ну, треш, реально», — поделился мужчина.

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Другой отдыхавший при этом слова о выстреливании, словно из рогатки, опроверг.

«Не знаю, как там трос оборвался, я как раз проезжал на подъемнике третьего склона, и первый склон как раз встал в этот момент. Проезжали два снегохода: один по первому склону, другой — по третьему, люди висели посередине. Ни криков, ни стонов не слышал. Просто висят час уже, наверное. Мы уже переоделись, в машину сели, а в ту сторону поехали скорая, сотрудники МЧС. и там уже машина с мигалками стоит», — указал он.

По его мнению, если бы на склоне «кем-то выстрелило, как из рогатки», травмированных людей бы уже давно привезли на снегоходах в точку, где все переодеваются.

«Мы когда выходили, не видели [пострадавших]. Никто не поломанный, не покоцанный. Вот люди с канатки возле подъемника, там да — один человек сам спрыгнул вниз, но это он так решил не сидеть, не замерзать», — уточнил турист.

Прокуратура Подмосковья Прокуратура Подмосковья Прокуратура Подмосковья Прокуратура Подмосковья Прокуратура Подмосковья

Другой очевидец рассказал, что сначала услышал грохот и подумал, что произошел сход снега, а оказалось, что сорвало главный подъемник.

«Кого-то сняли, остальные висят, вызвали МЧС. Так что такие дела у нас. Главное, самим не прыгнуть, одна [девушка] спрыгнула, чуть спину не повредила, ждите МЧС в таких случаях», — посоветовал он.

Такая точка зрения, безусловно, правильная, однако люди все равно решались и прыгали с кресел, не желая мерзнуть в ожидании помощи.

«Шмякнуло об землю, конечно»

Один из спрыгнувших «пленников» по имени Артем в беседе с «360» пояснил, что сначала, когда подъемник внезапно остановился, люди подумали — кто-то упал. Потом поняли, что где-то оборвало трос.

А затем уже увидели, что у фуникулера наверху колесо, откуда трос тянется, там натяжитель с места сдернулся и в снегу валяется, за счет сугроба, наверное, как раз кто висит, там и держатся. Но пока он раскачивался, мы спрыгнуть успели. Об землю шмякнуло, конечно. Артем один из отдыхавших на склоне

Молодой человек пояснил, что, пока одни спрыгивали, других качало, унося то ближе к земле, то дальше.

«И когда были около земли, успели спрыгнуть. Мы не пострадали, перед нами девушка ехала с молодым человеком, они до сих пор там висят», — сказал он.

Артем пояснил, что вместе с остальными, решившимися на прыжок, скинул доску и выбрался с подъемника. Свой поступок он объяснил просто — не хотелось висеть и ждать помощи.

«Кто-то до сих пор висит и мерзнет, мы видели, что возили пострадавших на снегоходах. Инструкторы, видимо, забирали людей, которые, наверное, пострадали. Страшно не было, но неприятно, конечно», — признался собеседник «360».

Реакция прокуратуры и данные о пострадавших

На место происшествия направили силы МЧС и сотрудников скорой помощи. К ситуации также подключилась прокуратура Подмосковья.

По предварительной информации ведомства, кресельный подъемник с людьми остановился из-за недостаточного натяжения троса, а его вызвала поломка поворотного колеса.

«Все граждане оперативно эвакуированы, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — подчеркнули в пресс-службе.

Теперь при проверке сотрудники надзорного ведомства дадут оценку соблюдения законодательства, который регламентирует порядок эксплуатации подъемника. При выявлении нарушений примут меры прокурорского реагирования.

Точное количество пострадавших в прокуратуре не назвали. По данным Mash, с высоты сорвались около 10 человек. У одной девушки, предварительно, выявили перелом поясничного позвонка, еще двое мужчин находятся в состоянии средней тяжести.

В Минздраве Московской области «360» сообщили о трех пострадавших. Двоих доставили в больницу. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Еще одного пострадавшего врачи осмотрели на месте происшествия. От госпитализации он отказался. На месте продолжает работать бригада скорой помощи.