Эксклюзив 19 марта 2024, 14:33 «Потратил все якобы на лечение ребенка». Жительница Калининграда — об обмане Тарасенко Семья из Калининграда рассказала, как Тарасенко выманил у них 60 тысяч рублей РИА «Новости»

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Жительница Калининграда Виктория рассказала «360», что пострадала от мошенничества со стороны тренера, новичка ростовского СКА и автора проекта «Толя о футболе» Анатолия Тарасенко. По ее словам, семья отдала ему 60 тысяч рублей на отправку сына на сборы, а тренер потратил деньги якобы на лечение своего ребенка. Только это оказалось неправдой.

Кормил завтраками и извинялся

Виктория объяснила, что ее сын занимается в академии футбольного клуба «Балтика». В 2021 году он ездил к Анатолию на футбольные сборы под Нижний Новгород, и там «все прошло нормально». Уже через месяц от тренера поступило приглашение на три выезда по России на «какие-то соревнования» и два выезда за границу, которые должны были якобы пройти уже в 2022 году.

«Он все это красиво описал: проживание, перелеты — и озвучил сумму: 50 тысяч рублей. <…> Мы не знали, что он мошенник, и перевели ему деньги. Буквально через час он перезвонил, сказал, что ошибся в подсчетах, нужно еще 10 тысяч. Немножко уже это насторожило, но деньги мы перевели», — вспомнила собеседница «360».

По ее словам, Тарасенко пообещал предоставить информацию по выездам примерно в середине сентября. В октябре, не дождавшись, семья стала звонить тренеру и пытаться уточнить данные.

Он нас все кормил завтраками, а в один прекрасный день прислал мужу сообщение о том, что просит прощения, так как без спроса потратил все деньги, которые собрал, якобы на лечение своего ребенка. <…> Мол, не знал, что делать, был в панике, в истерике, нужна была большая сумма на лечение в Германии. Обещал все вернуть, прислал какие-то подтверждающие документы, какие-то справки из больницы. Виктория пострадавшая

В это время их собственный ребенок как раз тоже был на операции, и муж женщины вначале отнесся к ситуации с пониманием. Все изменилось, когда жена внимательно прочитала выписки и поняла, что там нет ничего о серьезных диагнозах — только информация о проведенных исследованиях и дальнейшие рекомендации.

Корыстные цели

Последовала «длительная бестолковая переписка».

«Тарасенко просил прощения и каялся, муж его потихоньку дожимал. В итоге уже в 2022 году за те деньги, которые мы ему перечислили, у меня ребенок съездил в Сочи на недельные сборы. <…> Но перелет мы оплачивали сами. Я понимаю, что эти сборы не стоили 60 тысяч», — посетовала жительница Калининграда.

После того как вокруг историй с выманиванием денег тренером разгорелся скандал, муж Виктории написал ему опять. Тарасенко, по ее словам, «в достаточно грубой форме» ответил, что вернул семье все деньги. Однако она подозревает, что по факту поездка в Сочи обошлась ему тысяч в 40.

Виктория добавила, что друг Анатолия, Антон К. из петербургской футбольной школы якобы тоже обманывает семьи юных спортсменов.

Бывшая жена Анатолия Алена опровергла сбор денег.

«Никакие деньги на лечение моего ребенка, к воспитанию которого Анатолий не имеет отношения, я не собираю. Он распространяет медицинские документы моего ребенка в своих корыстных целях», — заявила она «360».

По словам Алены, бывший супруг даже не платит алименты и накопил долг более чем на 600 тысяч рублей, а также проигрывает большие деньги. Она добавила, что родители участников ФК «Чемпион» четыре года назад уже жаловались ей на то, что Тарасенко собирает с них деньги и не выполняет обещаний.