Эксклюзив 24 ноября 2022, 20:04 «Постоянно бродила по ночам». Отец замерзшей девочки в Бурятии рассказал о гибели дочери Житель Бурятии рассказал об обстоятельствах гибели своей замерзшей дочери РИА «Новости»

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В Бурятии девочка ночью ушла из дома и замерзла. Ее нашли живой, но довезти до больницы не успели — ребенок умер по дороге в медучреждение. Отец погибшего ребенка Николай рассказал «360» подробности произошедшего.

Спасти ребенка не смогли

В четверг, 24 ноября, в Бурятии прошли похороны ребенка. Николай пояснил, что в момент случившегося был на вахте. О том, что девочка ночью ушла из дома, мужчине рассказал его отец.

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«Я утром вышел трактор греть, чтобы на работу приехать, и все. Отец подошел ко мне и <…> говорит: „У тебя дочка из дома сбежала“. Я давай по телефону звонить [жене], не мог дозвониться. А оказывается, телефон у дочки был с собой. Я сестре двоюродной потом начал звонить, соседям. <…> Дозвонился сестре, она трубку взяла, сказала: „Да, убежала“. Я сказал ей: „Бегайте, ищите, по дворам по всем лазайте“», — поделился мужчина.

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Николай продолжил заниматься трактором, завел его и поехал работать. Мужчина ждал, что ему позвонят к обеду и сообщат подробности.

«Я только уехал, и отец звонит, мол, дочку нашли замерзшей. Наш мастер приехал, меня забрал. Я трактор бросил прямо на поле и обратно поехал на машине уже», — отметил отец погибшей.

Родственница погибшей по телефону пояснила, что девочку повезли в больницу. Но спасти ее врачи не смогли.

Умерла по дороге

«Ее довезли до соседней деревни, но не до больницы не довезли. Она по дороге умерла. <…> Сестра двоюродная нашла [замерзшую], она была у тетки рядом», — подчеркнул мужчина.

От его дома до жилища родственницы примерно 600 метров. С супругой Николай после случившегося почти не разговаривал. По его словам, женщина сразу начинает плакать и падать в обморок.

Мужчина заверил, что мать погибшей хорошо относится к своим детям и не злоупотребляет спиртным. Он добавил, что его дочь и ранее плохо спала по ночам и часто бродила по дому.

«Она постоянно ночью у нас не спала. Час-полтора, и все — она бродит дома. Постоянно бродила. Все перевернет, все шкафы, что там есть, буфеты, все переворачивала. А Кристина (жена — прим. ред.) у меня всегда крепко спала», — заключил мужчина.

После случившегося органы опеки временно изъяли остальных детей из семьи.