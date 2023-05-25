Эксклюзив 25 мая 2023, 18:36 Породистые кошки и попугаи неделю просидели без еды в гараже на юге Москвы Породистых кошек и попугаев обнаружили запертыми в арендованном гараже на юге Москвы

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Около 20 породистых кошек и множество попугаев заперли в арендованном гараже на юге Москвы. Животные просидели там без еды минимум неделю, рассказала «360» зоозащитница Юлия.

По словам собеседницы канала, 25 мая ей написала знакомая волонтер, поскольку Юлия — администратор зоозащитного сообщества по столичному Южному административному округу. Гараж, в котором сидели кошки и птицы, находится неподалеку от станции метро «Каширская».

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Волонтер сообщила зоозащитнице, что гараж вскрыли и увидели там ужасную картину. Она попросила о помощи, поскольку животных некуда девать.

«Рассказали, что неделю назад начались жалобы местных жителей, у кого там гаражи, на запах и звуки от животных. Они пытались дозвониться тому человеку, кто снимал этот гараж, но безуспешно. И сегодня вызвали полицию, кого-то из управы, они сегодня туда приехали и вскрыли», — уточнила Юлия.

Волонтер приехала на место и насчитала там 17 кошек. По ее словам, все животные породистые. Например, среди питомцев были персидские кошки и британские золотые шиншиллы. В клетках сидели попугаи разных видов.

Пока побывавшая в гараже волонтер взяла животных в переноски и повезла в клинику. После визита к ветеринару станет понятно, в каком они состоянии. Но уже сейчас видно, что многие из кошек нездоровы.

«Создали чат помощи, уже более 200 человек вступили. Кто-то готов забрать, но увидели, что респираторные заболевания присутствуют визуально, поэтому процесс этим утяжеляется», — отметила зоозащитница.

Собеседница «360» предположила, что кошек и попугаев заперли в ужасных условиях разведенцы — люди, зарабатывающие продажей животных. По словам Юлии, других мыслей насчет причин такого содержания у нее нет.

Зоозащитница добавила, что кошки и попугаи точно были голодные, когда их нашли. Неделю гараж никто не посещал, значит, все это время питомцы ничего не ели, подытожила собеседница «360».

Сообщить о желании приютить животных или предложить помощь можно в «Суперчате 360».