Эксклюзив 13 июля 2023, 18:36 «Помощь не оказали». Мать сбитого машиной ДПС в Батайске мальчика рассказала о состоянии ребенка Мать сбитого машиной ДПС в Батайске мальчика сообщила, что с ребенком все хорошо Телеканал «360»

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Автомобиль сотрудников ДПС сбил восьмилетнего мальчика во дворе жилого дома на улице Славы 11 июля. Мать пострадавшего рассказала «360», как чувствует себя ребенок после происшествия.

Женщины не было рядом с сыном в момент наезда, но потом ей показали ДТП на видео. Мальчик выбежал из-за припаркованной машины, поэтому водитель не заметил его вовремя.

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После случившегося мать ребенка поговорила с сотрудником ДПС. Он предложил вызвать скорую помощь, однако жительница Батайска отказалась.

«Мы сегодня были в больнице, смотрели ногу», — сказала мать мальчика.

По ее словам, с ребенком все хорошо, никаких проблем со здоровьем у него нет. На ноге пострадавшего остались ссадины.

Матери никто не угрожал

Женщина также опровергла сообщения об угрозах, якобы поступавших ей со стороны правоохранителей. В соцсетях появилась информация, что мать мальчика будто бы вынудили написать отказную.

«Никаких угроз в мою сторону не было. Мне показали видео, да, я знаю свое дитя, что он выбегает. Виноваты были оба», — отметила жительница Батайска.

Она заверила, что никаких претензий к сотрудникам ДПС у нее нет. Во время разговора они адекватно решили этот вопрос, подытожила женщина.

Версии очевидцев

Свидетелями происшествия стали люди, живущие в ближайших домах. Одна из соседок сообщила, что в машине находились два сотрудника ДПС. По словам женщины, они общались с матерью мальчика в грубой форме.

«Они не оказали помощь ребенку, вообще не подошли, когда они его сбили. Он прыгал, видно было, что ему было больно», — рассказала свидетельница ДТП.

Она сообщила, что после случившегося один сотрудник остался в автомобиле, а второй вышел поговорить с пострадавшим. Он сказал ребенку позвать мать или отца.

Семья у мальчика малоимущая, добавила женщина. По словам соседки, мать воспитывает двоих сыновей одна.

Другая очевидица происшествия сказала, что автомобиль ДПС просто зацепил ребенка. Травм он не получил, отметила женщина.

«У него ничего нет, там даже ран нет, даже крови не было», — поделилась она.

По ее словам, сотрудники ДПС точно ехали со скоростью выше 20 километров в час, разрешенной на придомовых территориях. Однако увидеть мальчика они не могли, так как он вышел из-за припаркованной машины, отметила женщина. После ДТП они спрашивали у ребенка, в какой школе он учится, и узнавали, объяснял ли ему кто-то, как правильно переходить дорогу, вспомнила свидетельница.

Семью пострадавшего она назвала неблагополучной и заявила, что мать мальчика якобы выпивает. Ребенок живет на другой улице, но часто бывает на Славы и самостоятельно ходит в магазин.