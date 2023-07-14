Эксклюзив 14 июля 2023, 12:29 Подросток, оружие и детская площадка. Стали известны подробности о ранении девочки в Красноярске «360»: мать рассказала подробности о ранении девочки на детской площадке в Красноярске

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Шестилетний мальчик на детской площадке в Советском районе Красноярска прострелил девочке колено из пневматического пистолета. Мать пострадавшей в беседе с «360» рассказала, что оружие ребенку дал подросток.

Собеседница издания сообщила, что сейчас девочка в порядке. Они ходили на перевязку в больницу, за здоровьем девочки следят медики.

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«Кожу пробила пуля, ее вытащили. Повреждение мягких тканей», — поделилась женщина.

Дерзкий подросток даже не пытался помочь

По словам матери, когда девочку ранили, она была дома. Женщине позвонили, и она быстро спустилась. Шестилетний мальчик, по мнению женщины, выстелил случайно. Оружие ему дал подросток, который тоже был на площадке.

«На лавочке сидел подросток, у которого в рюкзаке был этот пистолет, он с ним маячил, прицеливался в другую девочку, потом, вроде как, дал шестилетнему мальчику подержать. Во второй раз, когда тот подбежал, пистолет уже был с пульками. То есть он у него взял этот пистолет, и не было попыток, как говорят, его отобрать.

Этот подросток сидел дальше на лавочке и наблюдал за происходящим. Не принимал участия для предотвращения. Он знал об опасности оружия, как я понимаю, раз он его купил для чего-то», — рассказала собеседница издания.

Скорую помощь для девочки вызвали соседи, отметила мать. Подросток — владелец пистолета, по ее словам, вообще отказывался связываться с родителями и дерзил ее мужу, когда тот пытался поговорить.

Подросток, оружие и детская площадка — несовместимые вещи

Родители мальчика, который выстрелил в ребенка, сразу же отреагировали. Как подчеркнула собеседница, ее дочь и шестилетний мальчик почти весь день вместе играли в песочнице, конфликта у них не было.

«Родители подростка не выходили на связь», — заявила она.

Семья обратилась в правоохранительные органы, травмы зафиксировали. Женщина отметила, что случай очень страшный.

«Очень страшное событие. Подросток, оружие и детская площадка — это вообще несовместимо. Какое бы там оружие ни было, оно принесло вред ребенку. Пневматика или что-то там еще, абсолютно не имеет значения, это точно не игрушка», — заключила она.