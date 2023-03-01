Эксклюзив 01 марта 2023, 15:21 Подростка-инвалида избил пьяный охранник. Главное о драке в Илекской школе Мать подростка-инвалида рассказала об избиении сына в Илекской школе РИА «Новости»

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В Оренбургской области 17-летний подросток с инвалидностью пострадал от рук охранника школы. Мужчина избил парня во время распития спиртного, причем все это произошло прямо в здании учебного заведения. Мать пострадавшего в беседе с «360» рассказала подробности случившегося.

Позвал выпить вместе

Драка произошла вечером 23 февраля в школе № 1 села Илек. По словам матери избитого мальчика, ее сын вместе с другом шли мимо здания, увидели охранника, попросили у него покурить. Тот сказал, что не курит, но у него алкоголь, и предложил им выпить вместе. Подростки согласились.

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«Когда друг пошел в туалет, мой сын остался с охранником, и он начал его избивать. <…> Сын ничего толком не помнит. А его друг говорит, что, когда уходил, все было спокойно», — добавила она.

Женщина обратила внимание, что к ним плохо отнеслись в местной больнице, куда семья приехала за помощью поздно ночью. У подростка была рассечена бровь, но ему просто сделали рентген. Врач, по ее словам, даже не посмотрел снимки, не дал никаких советов по лечению. Сам подросток не захотел оставаться в больнице и отказался от госпитализации. Сейчас он проходит обследование самостоятельно.

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«Сейчас проходили врачей: невролога, окулиста, хирурга, стоматолога. У хирурга надо будет наблюдаться, потому что у него разбита бровь. Окулист и невролог назначили лечение. Пока так. Еще надо будет обратиться к лору. Нос же сломан», — добавила женщина.

Мать мальчика уточнила, что при обследовании у сына также выявили сотрясение головного мозга, повреждение зубов, сильный ушиб глаза с кровоизлиянием. У избитого подростка есть инвалидность. Никто не принес ему никаких извинений — ни охранник, ни руководство школы.

Собеседница «360» добавила, что с сыном только пообщался участковый. После прохождения врачей, по ее словам, нужно будет передать данные для экспертизы.

Реакция правоохранителей

По факту случившегося уже начата прокурорская проверка, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В настоящее время сотрудники установили, что конфликт между двумя подростками 2005 года рождения и охранником школы произошел вечером 23 февраля. Во время потасовки пострадал один из мальчиков. В прокуратуре намерены выяснить все обстоятельства случившегося, а также дать оценку работе органов системы профилактики.

По данным kp.ru, пострадавший мальчик раньше учился в школе, где его избил 63-летний охранник. В полиции изданию заявили, что подросток состоит на учете в ПДН.

Против охранника после драки составили административный протокол по статье о вовлечении несовершеннолетнего в употребление алкоголя. Пострадавшему парню и его другу тоже вручили административные протоколы за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах, уточнил источник газеты.

Реакция со стороны школьного руководства ограничилась тем, что образовательное учреждение расторгло договор с ЧОП, предоставлявшим охранные услуги, отметило издание. Известно, что школу после случившегося посетила замминистра образования Оренбургской области Марина Царева.