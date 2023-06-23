Эксклюзив 23 июня 2023, 19:35 «Проблема не в медведе, а в человеке». Почему звери нападают на жителей Магадана и как это предотвратить? Спасатель Гольштейн: нападение медведей в Магадане вызвал близкий контакт с человеком Unsplash

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В Колымском крае зафиксировали несколько случаев нападения диких хищников — медведей — на людей. Большинство лесников выжили в схватке со зверем, однако один человек скончался. Специальные службы Магадана всеми силами стараются обезопасить местных жителей от встречи с обитателями леса. Почему «косолапые» вдруг снова вышли к людям и как местные власти решают эту проблему — в материале «360».

1 Нападение медведей в лесах Магадана: причины и последствия Случаи нападения на местных жителей В Магадане зафиксировали случаи появления медведей в населенных пунктах, а также факты нападения хищников на людей, сообщило агентство MagadanMedia. Местная межрайонная природоохранная прокуратура вместе с региональным управлением госохотнадзора Минприроды проводит рейды с использованием тепловизоров и квадрокоптеров. Сотрудники контролируют безопасность сел около ближайшей лесополосы. РИА «Новости» Заместитель министра природных ресурсов и экологии Магаданской области и руководитель управления Охотнадзора Елена Слободянюк пояснила, что поиск животного, которое набросилось на людей, осложнялся запутанными показаниями пострадавших. Люди не могли точно указать место, где произошла встреча со зверем. Поимка хищных зверей Во время расследования охотоведы выяснили, что в районе жилого сектора на Нагаевской сопке передвигалась медведица с полуторогодовалым медвежонком. Подрастающий хищник напал на двух лесников. Сейчас они находятся в больнице. Еще один магаданец пострадал от нападения более взрослого зверя. Не исключено, что мужчина остался жив только благодаря охотоведам и росгвардейцам, которые курировали территорию леса и услышали крик. Они успели добраться до пострадавшего, отпугнуть хищников выстрелами в воздух, сообщило агентство со ссылкой на источник. Freepik После этого охотоведы по следам хищников и с применением дрона с тепловизором выяснили маршрут следования медведей. Их обнаружили в пяти километрах от места нападения на людей. Опасных зверей ликвидировали 21 июня. Дежурство в лесном массиве близ Магадана продолжается. Жертвой медведицы стала женщина, которая отправилась в лес на сопку и не вернулась. Родственники погибшей обратились в службы, заявив о пропаже. Ее тело участники рейда нашли в лесном массиве 22 июня, сообщило MediaMagadan со ссылкой на СК. По данным службы, проводится проверка. Почему медведи вышли к людям? В лесном массиве Нагаевской сопки медведей, совершивших нападения, больше нет, подчеркивается в материале MediaMagadan. Однако сотрудники служб не исключают появления других особей. По словам охотоведов, медведи в районе лесополосы Магадана сейчас голодают. И в поиске пищи звери постоянно мигрируют. Замминистра природных ресурсов Слободянюк подчеркнула, что наибольшую опасность для людей сейчас представляют не только все лесные массивы, но и окрестности населенных пунктов и отдаленных микрорайонов, где много мусора и помоек. Еще одна возможная причина, по которой медведи мигрируют из одного места в другое, — бегство от лесных пожаров. Площадь природного катаклизма составляет уже более двух тысяч гектаров, а к тушению впервые в истории региона привлекли мощнейшую противопожарную технику. Как избежать встречи с хищником в Колымском крае? По словам замминистра природных ресурсов Магадана, главная ошибка всех пяти пострадавших — передвижение по лесу в одиночку. Нужно ходить большими группами, шуметь, держаться подальше от густых зарослей, где могут отдыхать хищники. «Лучший способ защиты от медведей — не ходить в лес, хотя бы сейчас, в июне, когда и еды в тайге мало, и у хищников наступает период гона», — подчеркнула Елена Слободянюк. Unsplash

Далее — прямая речь собеседников «360».

2 Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский: отстрел диких хищников — безответственное действие Незаконная ликвидация диких животных Конечно, жизнь и здоровье граждан — главная ценность, находящаяся под защитой государства. Соответствующие службы должны предпринимать все необходимые меры, чтобы не допустить гибели людей от столкновения с дикими животными. Но профилактировать подобные явления простым отстрелом хищников — незаконно и безответственно. Здесь нужно смотреть глубже, выяснять и устранять причины агрессивного поведения диких животных. Голод хищных обитателей леса Основная причина агрессии — голод. Даже человек в отсутствие пищи становится раздражительным, а его психоэмоциональное состояние — неустойчивым. Но если люди все-таки руководствуются разумом и имеют сдерживающие центры, то животными движут инстинкты. Нет еды, значит, имеет место опасность. В такой ситуации тот же медведь может напасть как на другого хищника, например волка или кабана, так и на человека. И если поблизости от его ареала находятся населенные пункты или дачные поселки, то риски для их жителей возрастают на порядки. Самая опасная пора, когда медведь проявляет агрессию, — весна и начало лета. Медведь по большей части потребляет растительную пищу. Unsplash Дисбаланс в природной системе из-за человека В это время года орехи и ягоды, составляющие основной рацион зверя, еще не созрели. Еще одним поводом для отсутствия пищи может служить поздняя путина. Ведь именно рыба позволяет медведю набрать жировые запасы, которых ему должно хватить на целый год. Но проблема, на самом деле, вовсе не в медведе, а в человеке. Природа, включая животный мир, сама по себе самодостаточна и саморегулируема. И в большинстве случаев вмешательство людей приводит к дисбалансу. Вывод земель из лесного фонда и бесконтрольная вырубка лесов лишают медведей привычной среды обитания. Другие животные тоже уходят, оставляя медведей без куска свежего мяса или падали. И это уже повод выйти к человеку. К тому же люди порой безответственно подкармливают диких животных, приглушая природные навыки к охоте и добыче растительной пищи. Все это приводит к нежелательным «знакомствам» и в дальнейшем к трагедиям. Как решить проблему без жертв? Эффективный выход из создавшейся проблемы только один. Нельзя безалаберно вторгаться в дикую природу. Но если уже нет иной альтернативы, в исключительных случаях перед принятием решения о вырубке леса следует провести экологическую и зоологическую экспертизу. И в случае наличия семейств диких животных переселить их в более глубокие районы тайги, леса или степи. И только затем приступать к освоению земель. РИА «Новости»

3 Депутат ГД, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев: ситуация с нападениями требует решения на уровне государства Климатические причины нападений хищников Вырубка лесов и прочие варварские вмешательства человека в природную среду, конечно, не лучшим образом влияют на состояние ее естественных обитателей. Но медведи, в принципе, хищники, и нападать на людей могут вовсе не только из-за этого: им может попросту не хватать еды, скажем, потому что зима была слишком морозной, а лето — засушливым. В психологии животного весьма сложно разобраться. Бывали случаи, когда человек становился жертвой диких зверей без особых на то причин, просто встретившись с ними в лесной чаще. Unsplash Нехватка лесных инспекторов Конечно, раньше все эти берлоги и лежанки по возможности контролировали лесничие, но после реформирования отрасли на каждого лесного инспектора приходится до десяти тысяч гектаров территории. Понятно, что ногами обойти такой участок просто физически невозможно, и на нем бесчинствуют и браконьеры, и хищные животные. Кроме того, зарплаты в этой сфере настолько мизерны, что работают там исключительно энтузиасты своего дела: в целом по стране штат укомплектован на 59%, а в некоторых регионах ситуация вовсе катастрофическая. В Брянской области нужно больше 1200 человек, а их сейчас всего 212. В Республике Алтай вместо положенных по штатному расписанию 723 — 158 инспекторов. Freepik Финансирование и контроль лесных массивов В целом на это в год требуется около 100 миллионов рублей. Но, допустим, в 2021-м было выделено всего 25 миллионов, то есть четверть положенных денег. Поэтому вопрос прежде всего в финансировании. Это же можно сказать об установлении так называемых электронных пастухов — по сути, проводов под напряжением, которыми огораживают деревни, подвергающиеся нападениям тех же медведей. За них ведь кто-то должен платить, а в местных бюджетах на такое оборудование денег нет. Когда пару лет назад подобные медвежьи выходки зафиксировали на Алтае, местным жителям советовали убрать весь урожай ягод в окрестностях села. Потом все же установили «электропастухов». Но дело там было в заповеднике, и его руководство таким образом обезопасило людей за счет учреждения. Все это, безусловно, требует системного решения на уровне государства. РИА «Новости»

4 Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн: люди сами провоцируют хищников на контакт Причины нападения хищников Естественно, голодный хищник начинает ловить все, что ему кажется съедобным. В Магаданской области история с медведями появилась на свет не сегодня. Сейчас на это сильно обратили внимание из-за гибели нескольких людей, на которых напал дикий зверь. Дело в том, что в Магаданской области вообще много медведей. Часто климатические условия гонят диких животных поближе к людям в поисках съестного. Большие и мелкие обитатели леса разрушают контейнеры с отходами, могут преследовать мусорные машины или копаться на свалках. Unsplash Происходящее с нападениями хищников достаточно понятно — есть хочется, есть нечего. Первого подходящего надо съесть. Другой влияющий фактор, только уже со стороны человека, — люди очень часто провоцируют медведей на контакт. Например, хищник выходит на дорогу, проезжающий мимо водитель это замечает и останавливается. Начинают подкармливать чем только можно и снимать на видео. Люди приучают зверей к близкому контакту с человеком. Если человек сидит в грузовике, то он еще как-то может чувствовать себя в безопасности. Однако какой-нибудь грибник в лесу или просто прохожий на окраине города находятся в потенциальной опасности. Хищник уже приучен, что человек — это источник какой-то добычи. А если добычи нет, медведь может съесть самого источника. Отстреливание опасных диких животных Случаи в Магадане — единичные, и паника по этому поводу совершенно не обоснованная. Выслеживание и отстреливание диких животных, нападающих на людей, были всегда: ликвидация медведей-людоедов или бешеных слонов, которые уничтожали человека. Но это ни в коем случае не должно привести к «озлоблению» на всех особей, как это было в КНР на воробьев, когда отстреливали буквально каждую птицу. Людей надо предупреждать, с местными жителями надо работать. Ни в коем случае не стоит подкармливать медведей и провоцировать [хищников] на близкие контакты. В США есть Национальный Йеллоустонский парк, где обитают медведи. Хоть американцы подкармливают хищников, сидя в своих машинах, ходят в лес с палатками, но случаев нападения там не было. Сотрудники служб охраны всеми способами этому препятствуют: блокируют мусорные ящики, распространяют правила не разбрасывать отходы, чтобы не привлекать диких зверей, всячески отгоняют медведей от места потенциальной встречи с человеком. Unsplash Как себя вести при неожиданной встрече с медведем? Все охотники-профессионалы рекомендуют пугать диких зверей. Но не кричать истошным голосом — это у медведей вызовет лишь удивление, не более того. При встрече с диким зверем нужно «сделаться больше». Если с собой есть походный рюкзак или дутая куртка, то предмет одежды нужно поднять вверх и стать визуально больше. Ни в коем случае от хищника нельзя убегать — бегство провоцирует на погоню. Следует вести себя максимально спокойно. Freepik Далее: не стоит ходить в те места, где потенциально можно встретиться с медведем. Либо же изучать местность лесополосы в группе. Случаев нападения хищников на нескольких людей сразу не было. Обычно звери могут напасть только на «одиночек». Если у человека при себе есть оружие, лучше не стрелять. Ранение также провоцирует медведя на ответные действия. Несколько недель назад в Сети появились кадры нападения лесного обитателя на легковой автомобиль в Хабаровском крае. Медведь настолько изуродовал машину, из-за чего можно было предположить, будто случилось страшное ДТП. Медведи сами по себе мстительные и злопамятные животные. Если человек из оружия не убил хищника, или у него нет надежды, что он его убьет, то лучше стрелять в воздух и пугать дикое животное.