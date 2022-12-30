Происшествия 30 декабря 2022, 16:21 🔥 Опасная батарейка. Почему загораются аккумуляторы смартфонов и пауэрбанков Аналитик Муртазин заявил, что пауэрбанк может загореться из-за падения freepik

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Несколько дней подряд у пассажиров российских авиалиний вспыхивали пауэрбанки. Серьезных последствий удалось избежать — экипажи самолетов готовы к любым неожиданностям. Эксперты уверены, что дело в неисправности аккумуляторов: пара падений может нарушить их целостность и потом привести к возгоранию.

Пауэрбанки вспыхнули в самолетах

Накануне Нового года в российских самолетах произошло сразу несколько инцидентов, связанных с зарядными устройствами, которые перевозили пассажиры.

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Вечером 29 декабря в аэропорту Домодедово на борту рейса, оправлявшегося в Калининград, загорелся пауэрбанк. Это случилось во время руления к взлетной полосе. Несмотря на возникшую панику, никто не пострадал. Экипаж в считаные минуты потушил огонь, людей оперативно эвакуировали и отправили другим рейсом.

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Аналогичная ситуация произошла 30 декабря в самолете, летевшем из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский. Вспышка пауэрбанка стала причиной экстренной посадки в Южно-Сахалинске. Жертв нет, Airbus А-319 повреждений не получил.

Пауэрбанки не взрываются

Владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с «360» пояснил, что ни смартфоны, ни паурбанки не взрываются. Однако они могут вспыхнуть, если оболочка аккумулятора повреждена, когда гаджет, например, роняли.

«Когда аккумулятор под нагрузкой и у него есть повреждения, он может сильно разогреться, оболочка разрушается, он начинает при соприкосновении с кислородом из воздуха тлеть или гореть. В таком случае часто происходит вспышка, которую принимают за взрыв», — рассказал эксперт.

Он уточнил, что взрыва как такового нет — пауэрбанк не разносит на куски. Но если добавить сильную влажность или бросить аккумулятор в воду, он вполне может взорваться — у лития моментально идет реакция с водой.

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Ронять гаджет опасно

Муртазин отметил, что причина вспышек у пауэрбанков всегда одна и та же: гаджет неудачно уронили, возможно, даже несколько раз. Причем он может продолжать работать как обычно, и людям кажется, что с устройством ничего не произошло.

«Недавно был случай в школе, когда девочка-подросток облокотилась на свой смартфон, прижала его к перилам, и он тоже вспыхнул. Аккумулятор был поврежден, его расперло в корпусе. Придавив его к перилам, школьница фактически проткнула оболочку и получила ожоги первой степени», — напомнил эксперт.

Такие истории происходят по всему миру, однако нет свидетельств или подтвержденных случаев настоящих взрывов смартфонов и пауэрбанков. Обезопасить себя от вспышек аккумуляторов довольно просто.

Как только аккумулятор начинает распирать корпус, давить на крышку, и уже заметно, что крышка отходит, пусть даже чуть-чуть, то пауэрбанк нужно утилизировать — для сбора таких устройств есть специальные места. Смартфон отдавайте в ремонт. Эльдар Муртазин

Известные бренды надежнее

Сам по себе, находясь в багажном отсеке самолета, аккумулятор загореться не может, подчеркнул собеседник «360». Без нагрузки пауэрбанк может вспыхнуть разве что при механическом воздействии — например, если рюкзак, в котором он лежал, чем-то придавили.

«Пауэрбанк лучше покупать у известных компаний. Их продукцию не подделывают, потому что это дорого и бессмысленно. Они ставят хорошие аккумуляторные ячейки в свои устройства, контролируют качество», — порекомендовал эксперт.

При покупке продуктов массовых брендов — например, некоторых китайских — высока вероятность столкнуться с подделкой, у которой непонятно что стоит внутри. Поэтому лучше всего покупать гаджеты в крупной рознице, которая дает гарантии.

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Пожар потушат быстро

Экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов объяснил «360», что действия экипажа зависят от того, где находится вспыхнувший пауэрбанк — в ручной клади или в руках у пассажира. Но где бы пожар ни вспыхнул, его быстро потушат.

«С любым задымлением в салоне самолета экипажу можно будет справиться ручными огнетушителями. Если источник огня в багажном отделении, придется применять стационарную систему пожаротушения», — уточнил Романов.

При таком варианте могут повредиться какие-то вещи, однако это максимум возможного урона, заверил пилот. Что касается пассажиров, то они в любом случае не пострадают: серьезной опасности пожар от возгорания пауэрбанка не представляет.

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Правила полета для пауэрбанков

Первые случаи возгорания литийионных пауэрбанков в самолетах произошли в 2013 году в США и Японии. Специалисты впоследствии решили, что на аккумуляторы мог подействовать перепад давления во время полета.

Пауэрбанки не входят в перечень вещей, которые запрещено провозить в самолетах, но у каждой авиакомпании свои правила. «Аэрофлот» разрешает аккумуляторы мощностью до 160 ватт-часов и в ручной клади, и в багаже, более мощные — только в багаже в качестве опасного груза.

«Уральские авиалинии» позволяют брать аккумуляторы мощностью до 160 ватт-часов только в ручной клади. Аналогичные правила — у S7 Airlines, однако, если речь идет о батарее смартфона, ее нужно извлечь из гаджета.