Эксклюзив 25 июля 2023, 19:38 Пляски, музыка и кровь на полу. Соседка рассказала о жителе Мурина, подозреваемом в избиении парня брусом Соседка подозреваемого в избиении брусом в Мурине рассказала о частых гулянках у него дома

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Один из подозреваемых в избиении парня деревянным брусом в Мурине часто устраивал вечеринки у себя дома. Об этом рассказала «360» соседка предполагаемого нападавшего.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что по подозрению в преступлении задержали двоих приезжих из Забайкальского края — 21 и 24 лет. По предварительным данным, парни выпивали и поссорились с незнакомой компанией.

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В итоге 24-летний приезжий из Сыктывкара получил серьезные травмы головы и попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Как стало известно «360», пострадавший недавно перебрался в Мурино со своей девушкой.

После случившегося возбудили уголовное дело о покушении на убийство, подозреваемых задержали. Соседка одного из фигурантов и ее муж слышали, как правоохранители кричали на весь этаж при задержании.

Бывал пьян, но выглядел опрятно

По словам женщины, подозреваемый поселился в квартире напротив около полугода назад. Поначалу он жил с двумя русскими парнями, но потом они съехали, и приезжий из Забайкалья остался один.

«Сначала, когда они заехали, частенько они шумели, извинялись. Говорили, что у них каждый день день рождения у кого-то. Постоянно люди ходили какие-то, не знаю, что за люди — друзья, не друзья. Каждый день пляски у них были, каждый день музыка. Потом все это прекратилось», — вспомнила жительница Мурина.

Во время этих гулянок их участники постоянно выходили на общий балкон покурить. Они всегда извинялись и обещали сделать музыку потише, агрессии не демонстрировали, отметила соседка подозреваемого. Однажды женщина оказалась с ним одна в лифте около четырех утра, когда приехала из аэропорта.

«Ехала с ним вдвоем, тоже ничего страшного не было. Такого ничего криминального, страшного не было. Просто сосед, просто человек, который жил рядом. Выглядел тоже всегда опрятно», — рассказала собеседница «360».

По ее словам, приезжий из Забайкалья часто бывал пьян, когда она его видела на этаже во время вечеринок. В другие периоды женщина такого состояния не замечала.

«Второго я не видела. Может быть, он с ним и проживал, но я не видела его», — сообщила соседка.

Кем работал подозреваемый, жительница Мурина не знает. У него стоял на лестничной клетке велосипед, которым часто пользовались. Не исключено, что парень трудился курьером.

Женщина также вспомнила, что несколько раз замечала утром кровь на полу на этаже. Однако она не может утверждать, что сосед имеет к этому какое-то отношение.

Достойны позора

Другие местные жители рассказали, что пострадавший заступился за девушек. Они узнали об этом из местных Telegram-каналов, в которых опубликовали видео избиения.

По словам жителя Мурина Амира, приезжего из Сыктывкара ударили брусом исподтишка, когда он отвлекся. Мужчину возмутило, что конфликт не стали решать на словах.

«Они достойны позора, во-первых, — не подобает мужчине так себя вести. Правоохранительные органы, суд решит, какое у них будет наказание. Я думаю, суровое будет наказание. Желаю этому парню скорейшего выздоровления. Мне сказали, что он, вроде как, в коме», — сообщил Амир.

Упал и не приходил в себя

Другой житель Мурина Аркадий тоже видел происшествие только на записи. Камера сняла группу людей, среди которых были парни и девушки.

«Сразу видна была агрессия. Не знаю, как получилось, но сверху упали две палки. Один просто взял палку, не понял, что с ней сделать. А другой взял и прямо здесь ударил этого человека. Он упал, после этого удара я не видел, что он как-то в себя приходил», — рассказал мужчина.

Аркадий согласился, что нападавшие повели себя не по-мужски. По его мнению, агрессоры не должны были демонстрировать свое преимущество перед пострадавшим.