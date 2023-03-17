Эксклюзив 17 марта 2023, 00:16 «Пламя вырывалось из окна». Очевидцы рассказали о поджоге сотрудников УК в Подмосковье Очевидцы поджога сотрудников УК в Подмосковье отметили оперативную работу спецслужб Телеканал «360»

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Слесарь после увольнения из управляющей компании пришел в свой бывший офис и устроил там пожар. Все произошло в Дмитрове. Очевидцы происшествия рассказали «360», что мужчина ворвался в здание и начал жечь помещение. Сотрудникам экстренных служб удалось быстро справиться с возгоранием и задержанием нападавшего.

Ворвался в здание и начал жечь помещение

Как рассказал «360» молодой человек по имени Илья, нападавший мужчина раньше работал здесь. Он был сотрудником охраны, но его уволили. Илья предположил, что мужчина мог обидеться на то, что его лишили заработка, поэтому решил отомстить. При этом он подчеркнул, что точной причины не знает.

Телеканал «360»

«Ворвался в здание и начал жечь помещение. Очень быстро среагировали органы правопорядка, приехали сотрудники МЧС. Очень грамотно, очень целостно среагировали, потушили очаг возгорания. Сотрудники МВД отработали в должной мере: оцепили здание, вывели всех потерпевших и задержали преступника, который прятался в помещении», — рассказал Илья.

Молодой человек также отметил, что происходящее заметил не сразу.

Пламя вырывалось из окна

Еще одним очевидцем произошедшего стал Виктор. Парень шел по дороге из школы, и еще издалека заметил столб дыма, который поднимался от здания.

«Подхожу ближе, из окна пламя вырывается метра на три. Приехала пожарная, они пошли спасать потерпевшую, потом начали тушить», — рассказал Виктор.

По его словам, пожар был сильный, но спустя минут 30 пожарным удалось побороть огонь. Дальше к работе приступили правоохранители, которые оцепили здание и начали предпринимать меры по задержанию подозреваемого. По мнению Виктора, нападавший — «человек явно неадекватный».

Телеканал «360»

«Хочу выразить благодарность сотрудникам чрезвычайных служб, которые быстро среагировали — и пожарные, и скорая, и сотрудники полиции. Оперативно среагировали, смогли побороть сначала очаг возгорания, а потом успешно справились с [задержанием] подозреваемого», — сказал Виктор.

Все произошло 16 марта. Во время нападения на здание управляющей компании, жильцов соседнего дома эвакуировали. Местная жительница рассказала «360», что людей выводили на улицу сотрудники экстренных служб. Помимо эвакуации, специалисты в целях безопасности решили обесточить здание от электричества.

Подозреваемого в поджоге задержали — им оказался 55-летний местный житель. Региональный СК возбудил уголовное дело, задержанного подозревают в покушении на убийство нескольких человек. Сейчас он находится под арестом.