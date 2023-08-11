Происшествия 11 августа 2023, 23:18 Пламя среди океана. Лесные пожары унесли жизни 55 человек на Гавайях Губернатор штата Гавайи Грин: лесные пожары уничтожили курортный город Лахайну Freepik

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Американский штат Гавайи охватили лесные пожары, огонь уничтожил несколько населенных пунктов, практически стерев с лица земли курортный город Лахайну на острове Мауи. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации, а спасатели начали эвакуировать местных жителей и туристов. Главное о стихийном бедствии на островах — в материале «360».

«Сожжен до тла»: пожар уничтожил половину острова

‌На Гавайях продолжили бушевать сильнейшие пожары, особенно жестоко стихия обошлась с островом Мауи — по последним данным, там погибли 55 человек.

Губернатор штата Джош Грин сообщил, что происходящее на острове — настоящая катастрофа. Пожары уничтожили достаточно крупные города. От курортной Лахайны, по его словам, остались только пепел и руины. На восстановление потребуются долгие годы и миллиарды долларов.

«Лахайна буквально сожжена дотла. Вероятно, речь [идет] о крупнейшем стихийном бедствии в истории штата. Число погибших растет, и мы будем и дальше видеть гибель людей», — процитировало Грина агентство Reuters.

Президент США Джо Байден назвал пожары на Гавайях «крупным бедствием» и распорядился выделить федеральную помощь для восстановления инфраструктуры, сообщил телеканал CNN. Однако глава государства сделал это не сразу — власти острова пытались достучаться до Белого дома не один день.

«Тысячи людей остались без крова в результате лесных пожаров, и мы обращаемся ко всем нашим гостиницам и местным жителям, чтобы попросить людей сдать [в аренду] „лишние“ комнаты», — подчеркнул Грин.

В Лахайне жили около 12 тысяч человек, но теперь возвращаться им будет некуда. По информации СМИ, центр города пламя уничтожило полностью. Пожар в Лахайне практически локализовали, пламя начало понемногу отступать в других районах острова.

Масштабы стихийного бедствия превзошли катастрофу 1960 года, произошедшую через год после того, как Гавайи вошли в состав США, отметил губернатор. Тогда в результате цунами на Большом острове погиб 61 человек.

Почему загорелись острова

Основная причина, почему Гавайи оказались в эпицентре пламени, — сухой и слишком жаркий климат. Там бушуют три пожара, они продолжаются до сих пор. По данным представителей штата, возгорание к востоку от Лахайны ликвидировали на 70%. Другой очаг в восточной части острова еще не локализовали.

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Бедствие началось из-за урагана «Дора», который пришел как раз в самый «сухой» месяц на острове. По словам властей, никто не был готов к такому развитию событий. Порывы ветра достигали скорости почти в 100 километров в час, что позволило распространиться пламени практически по всему острову Мауи. Некоторые люди спасались от огня, прыгая в Тихий океан.

На остров начала стягиваться помощь из других американских штатов. Власти Калифорнии и Вашингтона отправили на Гавайи специально-поисковые отряды — спасателей с собаками, чтобы искать людей, пропавших без вести.

Крупную технику на остров не отправляют: Байден приказал использовать вертолеты местных квартирьеров, чтобы тушить пожар с воздуха. Однако по словам властей, передвигаться по воздуху можно только вдоль побережья, а подобраться в эпицентр возгорания — невозможно.