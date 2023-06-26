Происшествия 26 июня 2023, 22:55 Пьяная ссора ценой в две жизни. Что известно о пожаре в Королеве Эксперт по безопасности Макеев заявил, что основная причина пожаров — человеческий фактор Telegram

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Пьяный отец семейства избил жену и устроил пожар в подмосковной квартире. Эта выходка стоила жизни не только ему, но и пожарному, который пытался спасти мужчину.

Пожар в Королеве забрал две жизни

Вечером 25 июня в Королеве на улице Пионерской в квартире на 14 этаже в 25-этажного дома вспыхнул пожар. Огонь быстро разгорелся и вырывался наружу. Прибывшие пожарные эвакуировали 10 жильцов дома. Мужчину в горящей квартире отправился спасать командир отделения 80-й пожарной части Московской области Рустам Накибов.

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Спасатель закрыл собой от огня жильца, но выброс пламени отрезал им выход. Похоже, что после этого мужчина запаниковал и попытался выпрыгнуть с балкона. Пожарный пытался его удержать, но в результате оба они сорвались вниз и погибли.

Накибов пришел служить в МЧС Подмосковья в 2016 года, сразу после демобилизации из армии. У 26-летнего спасателя остались двое маленьких детей. Больше в пожаре никто не пострадал.

Командир отделения пожарно-спасательной части № 80 старший сержант внутренней службы Рустам Накибов / Пресс-служба МЧС

Выпивший мужчина поджег диван

Причиной пожара стал сам погибший жилец — 34-летний аудитор коммерческой фирмы. Мужчина напился, избил жену, а затем начал крушить мебель. Перепуганные соседи вызвали полицию, а женщину вместе с шестилетней дочкой и пятилетним сыном забрали к себе, рассказал «МК».

Когда полицейские прибыли, оказалось, что нужно вызывать пожарных: пьяный дебошир успел поджечь диван, и огонь начал распространяться по квартире. Пламя перекинулось и на соседние, прихватив балконы на 15-м и 16-м этажах.

Хотя появилась информация, что пожарная сигнализация была отключена, Государственная жилищная инспекция Подмосковья сообщила, что она сработала, как положено. Лифты во время пожара отключены, из шахт откачивают воду и проверяют работу оборудования.

Многоквартирный дом, где произошел пожар, построен в 2017 году. Его пожарная сигнализация выполнена на базе пульта контроля и управления «С2000М», на этажах также установлены пожарные краны и рукава.

Пожарные рукава и краны в доме на улице Пионерской / Telegram

Человеческий фактор как причина

Инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Макеев рассказал «360», что главная установка, которую должны соблюдать все спасатели, в каких бы обстоятельствах они ни работали, — «Не навреди себе!».

Спасатели базово руководствуются этим правилом. Ситуация может развиваться по-разному и иногда таким образом, что попытки оказания помощи как раз-таки приводят к гибели или к большим жертвам. Михаил Макеев

Подавляющее большинство пожаров происходит так или иначе по вине людей, будь то это лесной пожар или в городе, отметил Макеев. Даже если причина возгорания в коротком замыкании проводки, эту проводку тоже проводил человек. Поэтому стоит позаботится о средствах спасения.

«Можно приобрести канатно-спускное пожарное устройство, которые обеспечивает беспрепятственный спуск человека со скоростью один метр в секунду и не требуют навыков альпинизма или физической подготовки. С его помощью можно спускать детей, стариков, домашних животных».

«Самоспасы»: устройство канатно-спускное пожарное; респиратор и огнеупорная накидка для эвакуации при пожаре / Викимедиа

По словам эксперта, также у каждого человека должен быть свой личный «самоспасатель» — средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, а также огнеупорная накидка.

«Я считаю, что оборудование безопасности жилья это ответственность граждан. Все, кто живет выше второго этажа, должны иметь средства альтернативной эвакуации через оконный проем», — сказал Макеев.