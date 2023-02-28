Происшествия 28 февраля 2023, 19:12 Петербургское небо посидело под замком. Кто будет платить за задержки рейсов Специалист по безопасности Романов: платить за отмену рейсов в Пулково будут авиакомпании Telegram

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Небо над петербургским аэропортом закрыли до 12:00 28 февраля, в воздух поднимались истребители. Поначалу речь шла то ли о «крупном БПЛА», то ли о «неопознанном летающем объекте» — по информации Telegram-каналов, его заметили со стороны Финского залива. Однако Минобороны объяснило все тренировкой сил Западной зоны ответственности за ПВО. Что такое план «Ковер», который действовал в Северной столице, и кто понесет убытки из-за задержки рейсов — в материале «360».

План «Ковер» и задержки рейсов

Утром 28 февраля в аэропорту Пулково временно перестали принимать и отправлять самолеты из-за «неопознанного летающего объекта», о котором СМИ сообщили со ссылкой на экстренные службы. По информации Telegram-канала Readovka, в небе над Ленинградской областью мог находиться «имитатор БПЛА НАТО».

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В Петербурге объявили план «Ковер». Этот протокол действует при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов — все самолеты в воздухе должны немедленно сесть или улететь. В небо поднялись истребители Су-35 и МиГ-31.

Из-за ситуации в Пулково задержали рейсы, в частности, в Калининград, Кировск Мурманской области, Нижний Новгород, Москву и Сочи. Авиакомпаниям пришлось скорректировать расписание. Некоторые самолеты, вылетевшие в Петербург из Внуково, вернулись.

Пассажирам сообщили, что задержки продлятся как минимум до 12:00.

Ближе к полудню план «Ковер» отменили. Воздушное пространство открыли, но никакого НЛО не обнаружили.

Спустя еще час Минобороны заявило, что дежурные силы Западной зоны ответственности за ПВО провели учения по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.

«Отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. Были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО», — уточнили в ведомстве.

Что делать в случае обнаружения НЛО

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов рассказал «360», что любой аэропорт, тем более Пулково, который относится к высшему классу, оборудован соответствующими радиолокационными системами.

«Эти системы осуществляют круглосуточный обзор воздушного пространства над аэропортом и на подлетах к нему на 360 градусов. И все летательные аппараты, которые появляются, уже заранее известны: откуда летят, куда летят, зачем летят», — объяснил Смирнов.

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Существуют так называемые Flight Plan — планы полетов, их экипаж готовит перед вылетом. Там указывают модель самолета, с какой скоростью и на какой высоте он будет лететь, сколько на борту пассажиров и так далее. Эти данные по наземным каналам поступают по маршруту.

Если вдруг появляется неопознанный летающий объект, который не выходит на радиосвязь, и о нем нет никакой информации, то по правилам государственной безопасности этот аппарат должен быть сбит. Олег Смирнов

Согласно международному юридическому праву, категорически запрещено пересекать воздушное пространство любого государства без предупреждения и без разрешения на этот полет. Если это происходит, летательный аппарат можно сбивать.

Кто заплатит за задержки рейсов

Происшествия, приводящие к полному закрытию неба над аэропортом, бывают крайне редко, подчеркнул специалист по безопасности полетов Александр Романов. По словам собеседника «360», за свою карьеру пилота он с подобным не сталкивался.

Диспетчер закрывает зону полетов по требованиям системы противовоздушной обороны военных. Самолеты отходят либо в зоны ожидания, либо на запасные аэродромы. Процедура непростая, но это делается для того, чтобы обезопасить воздушное движение. Александр Романов

По мнению Романова, расходы за сожженное топливо и задержки рейсов лягут на авиакомпании: именно они понесут убытки.