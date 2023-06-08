Эксклюзив 08 июня 2023, 15:09 «Переводит стрелки на Россию». Зачем Зеленский приехал в Херсон Военный журналист Борзенко: Зеленский прибыл в Херсон, чтобы оправдать теракт ВСУ Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсон спустя два дня после начала наводнения из-за разрушения части плотины Каховской ГЭС. Шаг украинского лидера связан с тем, что в мировых СМИ появилась информация о качественной работе сотрудников МЧС России, которые уже начали эвакуацию жителей сразу после затопления территории. Украинский лидер отправился в город, чтобы сохранить свои позиции и создать иллюзию, будто в разрушении дамбы виновата Россия. Об этом в беседе с «360» заявил военный журналист и заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко.

Далее — его прямая речь.

Приезд Зеленского в Херсон связан с тем, что в мировые СМИ попала информация, что мы задействовали на своих освобожденных территориях МЧС, в том числе спасателей из Крыма и России.

На этом фоне он не может создаваться в стороне. Создается иллюзия, что киевские власти пытаются что-то сделать по спасению людей, которых сами же и затопили. Это чисто игра на политику.

Зеленский явно теряет свои очки на фоне происходящих событий. Чтобы ни говорили англосаксонски ориентированные СМИ, умные люди понимают, кто подорвал плотину.

Все вышестоящие по Днепру плотины, которые находятся под контролем Киева, заранее сбрасывали воду, чтобы увеличить уровень в Каховской ГЭС, ради большего затопления территорий. Все прекрасно понимают, что происходит.

Президент Украины пытается оправдать свою террористическую деятельность и перевести стрелки на Россию. Хотя весь мир прекрасно понимает, что у нас не было никаких оснований подрывать плотину, которую мы контролируем. Тем более что эта дамба играет большое значение для заполнения канала, идущего в Крым.

При этом Зеленский приехал через два дня, потому что еще было неясно, каковы будут последствия, насколько серьезно будут затоплены населенные пункты. Он ждал такой ситуации, когда будет совсем пик для Херсона, потому что сначала затопление города шло медленно.

Важно, что после того, как МЧС России усиленно начало эвакуировать население на подконтрольных нам территориях, увидев реакцию мировых СМИ на эти события, которые стали писать, что Россия спасает людей, — только после этого Зеленский поехал.

Ну и главная задача — перевести стрелки на нас. Хотя все думающие люди понимают, кто обстрелял станцию и подорвал шлюзы.