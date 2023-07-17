Эксклюзив 17 июля 2023, 19:49 Патентованный терроризм. Запад помог Украине ударить по мирным людям Журналист Авва: каждый россиянин находится под прицелом западных террористов Freepik

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Атака на Крымский мост довольно ясно показала степень цинизма Украины и спонсоров ее терроризма. Латвийский политэмигрант, корреспондент федерального интернет-издания «Ваши новости» Вадим Авва в разговоре с «360» подчеркнул, что жертвой нападения со стороны киевского режима может стать каждый россиянин. Предотвратить это можно только мощным ответным ударом.

Далее — прямая речь журналиста.

Запад виновен в нападении на Крым

Мы должны прекратить рассматривать удары по Крыму, нападение на рейд Севастополя или подрыв «Северных потоков» как отдельные теракты. У этих атак один автор. Эти операции разработали спецслужбы Запада и в первую очередь, что бы ни говорили, по политической отмашке США.

Именно Запад квалифицировал существование суверенного российского государства как врага Соединенных Штатов Америки и, соответственно, всех их вассалов далее по нисходящей.

Произошло три атаки против международной инфраструктуры. И к этому нам нужно относиться как к свершившимся событиям, которые легализовали такой способ войны. Запад легитимизировал уничтожение любых крупных инфраструктурных объектов международного масштаба.

Россияне под прицелом

Семья из Белгорода, которая ехала отдыхать на полуостров, въехала на Крымский мост целой и здоровой. Сейчас родители убиты, их дочь — сирота. На месте этих людей может оказаться любой россиянин.

Виновный в ранении девочки и убийстве ее родителей на Крымском мосту сегодня сидит где-то в Вашингтоне. И тот факт, что в момент совершения атаки над Черным морем летел большой разведывательный беспилотник «Жнец», только подтверждает мои слова.

Сегодня каждый гражданин России находится под прицелом террористов, он стал их целью, которую убьют без сожаления. Если после первого удара по Крымскому мосту осенью прошлого года спецслужбы Украины стеснялись признаться, то сегодня это стеснение (хотя прямых заявлений до сих пор нет) поубавилось.

Для них нет разницы между убийством Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушением на Захара Прилепина и убийством Александра Шубин — соратника, охранника и друга писателя. Это все единый террористический фронт.

Украина стала государством-террористом. Более того, после 1999 года и НАТО представляет собой террористический военный блок: альянс безо всякой санкции ООН принял участие в гражданской войне в Югославии, убивая мирное население.

Запад не заметит нападения Украины на Крымский мост. Он соучастник этой атаки, соучастник информационной и когнитивной войны, поставщик оружия и инструкторов. Это часть его плана.

Поврежденная часть Крымского моста / РИА «Новости»

Ответ России

Разумеется, мы должны закрыть полеты для американских разведывательных аппаратов над Черным морем. Соединенные Штаты — участник и подрыва Крымского моста, и атаки на Севастополь.

Кроме того, мы должны снять табу для любых инфраструктурных украинских объектов, позволяющих им нападать на Россию на существующем сегодня уровне интенсивности. И это касается не только мостов через Днепр.

Мы много говорим о том, что не хотим повышать уровень жестокости в конфликте. Но это не зависит от нас: его постоянно повышает украинская сторона. Неужели мы ждем, пока они дотла разрушат Санкт-Петербург, чтобы у нас появилось моральное право ответить?

Не надо ждать! Сожженных людей в Одессе, убитых детей, лежащих на Аллее Ангелов, хватит для того, чтобы решить вопрос настолько радикальным способом, чтобы ни у кого не осталось желания продолжать конфликт.

Во время холодной войны Советский Союз поддерживал с Соединенными Штатами баланс мира. Ни у кого в Вашингтоне, как и в Москве, не возникало идей попробовать его нарушить. И вот это мы должны продемонстрировать.

Как это сделать, конечно, решит Верховный главнокомандующий, на плечах которого и так лежит огромная ответственность. Но мы должны выиграть и продекларировать: для нас нет более запретных целей на Западе, мы не воспринимаем Украину как отдельный субъект этого конфликта.

Запад общим фронтом нападает на Россию, и он должен получить очень чувствительные удары по всему периметру общего фронта. Ощущение безнаказанности у этих террористов должно пройти.

Безусловно, терроризм как способ войны с Россией говорит о том, что это битва на уничтожение. Не все конфликты заканчиваются мирными переговорами.

Самый известный пример такой политики — Троянская война. Трои больше нет. Так и Запад мечтает превратить Россию во взорванный Крымский мост. Не стоит бояться, но нужно хорошо понимать, с каким зверьем мы имеем дело, и уничтожать его, пока все бешеные особи не будут умерщвлены. Иначе нападения будут продолжаться.