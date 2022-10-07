Рэпер Паша Техник впал в кому после передозировки: подробности | 360°

Происшествия 07 октября 2022, 22:15 Поделиться Telegram

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Viber Рэпер Паша Техник впал в кому из-за передозировки. Жена музыканта обвинила в этом его новую пассию Рэпер Паша Техник впал в кому после передозировки. Что известно соцсети

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Рэпер Павел Ивлеев, более известный как Паша Техник, попал в больницу с передозировкой. Врачи ввели его в искусственную кому, чтобы стабилизировать состояние — у музыканта начались приступы эпилепсии. Жена исполнителя обвиняет во всем его новую пассию, с которой он, предположительно, принимал наркотики, которые и спровоцировали его тяжелое состояние.

Паша Техник в коме

Днем 7 октября в Telegram-канале Shot появились сообщения о том, что Паша Техник впал в кому. Его реанимировали в Боткинскую больницу из квартиры в доме по улице Матроса Железняка в Москве. Жена музыканта Ева Карицкая подтвердила эту информацию.

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В личной переписке, которую опубликовал Telegram-канал Shot, она обещала засудить всех, кто накануне был на вечеринке с ее мужем и кто употреблял с ним наркотики. По разным данным, Техник с друзьями предположительно принимал бутират, кодеин и ксанакс.

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По словам Карицкой, месяц назад Паше Технику диагностировали эпилепсию, за это время у него случилось как минимум три приступа. На вечеринке после принятия запрещенных веществ у него снова начались судороги.

Новая подруга рэпера Катя Лоли рассказала в своем Telegram-канале, что вечером 6 октября Техник чувствовал себя нормально, а утром начал задыхаться, у него пошла пена изо рта.

«Он был абсолютно более-менее адекватен вчера, свежий, писал музыку. <…> Утром просыпаюсь от того, что у него приступ. Я просто поворачиваю голову, а у него пена изо рта идет», — рассказала Катя Лоли.

Скорую, по ее словам, вызвала именно она, при этом врачи якобы сказали, что она могла опоздать с вызовом. Никаких прогнозов медики не дают. По данным Telegram-канала Baza, музыканта подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «360», что сейчас Техник в реанимации тяжелом состоянии. КТ показало перелом носа. По информации Telegram-канала «К88», врачи сообщили близким Техника о том, что у него отек мозга, однако официальных подтверждений этому нет.

«Паша в тяжелой коме. Состояние будет понятно только завтра. В крови какой-то кодеин, хотя его никто не открывал. Там, оказывается, очень много всего намешано. Когда он только успевает все это делать, я не понимаю», — подтвердила в своем канале Катя Лоли.

Однако Telegram-канал Shot опубликовал видео, предположительно снятое накануне вечером, на котором гостья Техника и его девушки намекает на то, что в зеленой бутылке перед ней — наркотическое вещество бутират. После этого сама Катя Лоли иронично говорит, что они ничего не пьют, кроме «вкусных коктейлей», а речь рэпера уже неразборчива — как у человека в состоянии опьянения.

«В двух словах: дело дрянь, но шансы есть. Позже будет информация вся. Док сказал: еще чуть-чуть и все было бы необратимо. Вовремя вызвали скорую помощь», — сказал менеджер артиста Марк.

Однако на официальной странице Техника в запрещенной соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) опубликовано фото рэперов с пузырьками с неизвестным веществом.

Источник фото: Instagram, запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ

Жена Техника в своих соцсетях обвинила в случившемся пассию музыканта Катю Лоли. Однако в доме, откуда рэпера увозили на скорой, девушку знают только с положительной стороны — буянств или неадекватного поведения за ней не замечали. Об этом «360» рассказала консьержка.

«Девочка хорошая, ничего плохого о ней сказать не могу. Адекватная, воспитанная, культурная», — объяснила консьержка.

Соседка рэпера Анна добавила, что однажды с рэпером возник конфликт, но решился он мирно: многие жаловались на громкую музыку из квартиры Техника, но после общения с соседями исполнитель пообещал не шуметь. Анна подчеркнула, что он показался ей адекватным несмотря на неформальный внешний вид.

«Никаких прецедентов больше не было. <…> Как потом выяснилось, он снимал квартиру у своих родственников, видимо, они надавили, и он вел себя тихо», — рассказала она «360».

Накануне громкую музыку из квартиры Паши Техника слышали только днем, в районе 15:00–16:00, уверена соседка.

Кто такой Паша Техник

Рэпер Павел Ивлеев известен своим эпатажным творчеством с обилием нецензурной лексики. Узнаваемым атрибутом каждого выступления Техника стала маска обезьяны, под которой исполнитель скрывал свое лицо.

Паша Техник не в первый раз оказывается замешан в скандале, связанном с употреблением запрещенных веществ. На протяжении последних нескольких лет музыкант борется с наркозависимостью и периодически проходит лечение в реабилитационных центрах.

Жена Техника рассказала, что в последний раз врачи советовали ему лечь на годичное лечение.

«Надо было в ребу (реабилитационный центр — прим. ред.) на год. Надо было! Мне сказали, что я пожалею об этом», — написала она в своем Telegram-канале.

Проблемы с наркотиками и рэпера начались еще в 2008 году — тогда его впервые арестовали по обвинению в хранении и распространении. В 2009 году суд приговорил его к пяти годам колонии строго режима.

В 2017 году Техник завел собственный канал на YouTube и запустил шоу «В поисках легких денег», в котором пробовал себя в разных профессиях — от депутата и экскурсовода до тату-мастера и актера озвучки.

В 2019 году, спустя шесть лет после освобождения, Техника лишили водительских прав за вождение в пьяном виде, а в 2020 году его приговорили к 11 месяцам лишения свободы за повторное нарушение. Второй раз рэпер вышел из тюрьмы в августе 2021 года.

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