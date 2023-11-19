19 ноября 2023, 23:20
Падающие вывески, вырванные с корнем деревья. Мощный ураган в Сибири унес несколько жизней
Мощный ураган в Сибири нанес серьезный урон инфраструктуре, погибли люди
Сильнейший ураган обрушился на Сибирь, ветер вырывал с корнем огромные деревья, валил остановки и сметал с крыш укрывной материал. От разгула стихии пострадали несколько десятков человек, есть погибшие. Также непогода сегодня бушевала в Крыму. «360» собрал главное, что известно о сегодняшнем шторме.
Разгул стихии в Сибири оставил без света, связи и тепла тысячи человек
Ураган оставил без связи десятки тысяч жителей сибирских регионов, сильный ветер повредил опоры ЛЭП. Больше всего от непогоды пострадали Республика Алтай, Кузбасс, Красноярский край, Омская область и Хакасия. В Омской области из-за дождя и похолодания порвались провода, потому что на них образовалась ледяная корка.
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«В настоящее время в работе огромное количество ремонтных бригад, которые восстанавливают электроснабжение», — рассказала пресс-служба «Россети Сибирь».
В МЧС по Кемеровской области предупредили, что порывы ветра могут достигать 33-35 метров в секунду, такой же ураганный ветер ожидали в Алтайском крае. В Омской области спасатели предупредили о сильном ветре, снеге, дожде и метели.
В Кузбассе ввели режим повышенной готовности. Из-за ураганного ветра отключилось электричество в 143 котельных, восьми основных водозаборах и девяти угольных предприятиях. Сейчас порядка 500 экстренных бригад устраняют последствия непогоды, еще 100 — восстанавливают свет.
Из-за непогоды в Кемеровской области погибли три человека, 18 пострадали, крыши 150 домов оказались поврежденными.
В Новокузнецке ввели режим чрезвычайной ситуации. Стихия повредила высоковольтные ЛЭП, в части районов города отключили электричество и отопление.
«Аварийная служба работает по устранению аварий на высоковольтных сетях. Мы находимся в пике отключения», — сообщил глава города Сергей Кузнецов.
Службы ЖКХ оценивают ущерб от стихии. Ураган повредил 47 кровель в многоквартирных домах, повалил более 200 деревьев, нанес повреждения 30 автомобилям, пострадали 45 объектов социальной инфраструктуры, перечислил глава города.
Ураган унес жизни
В результате ураганного ветра в Новокузнецке погибли два человека. Огромный тополь вырвало с корнем, и он рухнул на автомобиль, проезжающий мимо многоквартирного дома. В нем находилось четыре человека. Сидевшие спереди пожилые мужчина и женщина погибли. Спасатели при помощи гидравлических инструментов извлекли выживших пассажиров.
Еще одна жительница Новокузнецка пострадала от разгула стихии, на нее упала огромная вывеска, сорванная ветром с торгового центра. Тяжелая конструкция придавила проходившую под ней женщину. Свидетели происшествия помогли поднять баннер, вызволили пострадавшую из-под вывески и вызвали скорую помощь. Женщина получила компрессионные травмы, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В Барнауле женщина погибла, на нее упал кусок крыши ее собственного частного дома. Прокуратура проводит проверку, об этом РИА «Новости» сообщил помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
Шторм в Крыму
Сильный шторм накрыл 19 ноября не только Сибирь, но и Крымский полуостров. В республике бушует сильный ветер, порывы которого достигают 35 метров в секунду, льет ливень. В Ялте поднялся уровень воды в реках, подтопило несколько подвалов в домах. Без электроснабжения остались около 39 тысяч абонентов.
«Остаются отключенными 36 линий <...>, в том числе две частично. Без электроснабжения — около 39 тысяч потребителей», — передали в «Крымэнерго».
Больше всего последствий непогоды зафиксировали в Черноморском и Сакском районах. К их устранению привлекли 120 бригад: это 360 человек и 127 единиц техники.
Также ливни спровоцировали камнепад на самом высоком водопаде Крыма Учан-Су, расположенного на южных склонах главной горной гряды над Ялтой. Исполняющий обязанности директора объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» Артур Мурзаханов предупредил туристов об опасности.
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