Украинские СМИ и Telegram-каналы начали распространять информацию о задержании более десяти должностных лиц, которые могут быть причастны к обороту наркотиков. Стараются ли журналисты подобным образом отвлечь мировое сообщество от новостей о безуспешном контрнаступлении ВСУ и какую роль в этом могут играть США — в материале «360».

По словам авторов материала, в СБУ пока не подтвердили и не опровергли эту информацию. Ранее подобную акцию провели в мае. В результате рейда задержали двух полицейских : их подозревают в соучастии в обороте запрещенных средств.

Служба безопасности Украины задержала 17 сотрудников и руководство отделения Нацполиции в Днепре. Должностных лиц подозревают в торговле наркотиками, сообщило издание «Апостроф» .

Далее — прямая речь собеседника «360».

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Украинский политик Владимир Олейник: Зеленский — новый Бандера

Ничего не утаить

После заверения этих негодяев, что они (украинские власти — прим. ред.) изменят ситуацию в Украине в борьбе с коррупцией, наркотиками и хищениями, рано или поздно всплывает правда. О всех действиях, которыми промышляют власти, знают и, разумеется, занимаются сами американцы.

РИА «Новости»

В Днепре начались аресты представителей власти, которые занимались наркотиками в промышленных масштабах. Я думаю, что Украина не только занималась продажей запрещенных веществ внутри страны, но и была крупным перевалочным пунктом.

Это могло дойти до настороженной Европы. В итоге европейцы через Интерпол (Международная организация уголовной полиции — прим. ред.) и другие структуры подключились к этому процессу.

Уже просто перебор. Закрывать глаза на это не имеет смысла. Давно известно, что торговля наркотиком и «крышевание» — традиционная схема полиции и СБУ.

Почему такая жесткая борьба всегда шла за Одессу? И почему тот же глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили не стал, например, губернатором Черкасской или Кировоградской областей? Потому что это порт и ворота для контрабанды.

Спустя какое-то время вся информация всплывает. Как говорят в народе: «Сколько веревочке не виться, все равно конец будет».

Попытка отвлечь мир от провального контрнаступления?

Сам президент Украины Владимир Зеленский вызывает подозрения, насколько он «чист» в этом деле. Поэтому понятно, что на сегодня это бьет только по имиджу [страны]. Если это попытка скрыть ситуацию в таких масштабах, то она все равно не идет Украине на пользу.

Будем честны, какое наступление может совершить наркоман? Да никакое. Поэтому вряд ли это отвлечение [от украинского контрнаступления].

Если бы СМИ начали распространять провокационную информацию о том, что в обороте наркотиков замешана Россия, то возможно. А внутренняя повестка никак не может повлиять на внешнюю.

РИА «Новости»

Контрнаступление [украинские власти] пообещали, [США] деньги вложили. Главное условие: драка должна произойти до саммита НАТО. Иначе там все будет очень и очень плохо.

Зеленский сегодня настолько зависим от своих обещаний в информационном плане, что реальность претерпевает фиаско.

Все признают, что ожидания от контрнаступления совсем не оправданы и не отвечают заявлениям главы по его поводу.

Аналогия из прошлого

Вспоминаю ролик Зеленского, когда он был в «Квартале-95». Он разыгрывал сценку, как царь Леонид уходил на войну. Сейчас ситуация абсолютно похожа на сценарий этого видео.

Зеленский — царь Леонид, играющий роль украинского президента, который готов разрубить Россию. Это же чушь полная.

Американское вторжение и влияние

США не верят в то, что можно победить Россию извне. Но для чего они продолжают провоцировать новые ситуации и «накачивать» Украину?

Военные действия в отношении России — один из инструментов для того, чтобы «раскачать» ситуацию изнутри. К ним относятся санкции для волнения народного настроения. Представьте, если бы доллар был 200 или 300 рублей? Началась бы национальная паника.

РИА «Новости»

Следующий механизм — это заход так называемых третьих групп. Они «прощупывают» возможность солдат перейти на сторону противника. Вдруг белгородцы плюнут и скажут, что они готовы вступить в ряды врага? Основная задача таких групп — основательно дестабилизировать ситуацию внутри страны.

США дают оружие и накачивают деньгами Украину только для одного — расшатать еще больше процесс конфликта и залить кровью наши отношения.

Потом американцы еще развернутся для раскачки этой ситуации. И другого выхода нет. Во всем этом процессе президент Зеленский — новый Бандера.