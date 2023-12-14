Эксклюзив 14 декабря 2023, 17:40 «Отключилась и не могла кричать». Мать пострадавшей от собак девочки в ЯНАО рассказала о состоянии ребенка Подвергшаяся нападению собак девочка в Новом Уренгое получила рваные раны Телеканал «360»

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Девочка из Нового Уренгоя, на которую напала стая бродячих собак, находится в больнице. О состоянии пострадавшей школьницы «360» рассказала ее мать Ксения.

По словам женщины, в день происшествия ее дочь шла на занятия по прикладному искусству, которые проводят недалеко от их дома. Собаки напали на девочку в ее собственном дворе. Проходившая мимо женщина помогла ребенку, подбежав и отпугнув агрессивных животных.

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«Привели ее домой. Все уже разорванное, все покусано: рваные раны на икрах, гематомы на бедрах, ссадины на голове, укусы на руках, на локтях», — описала травмы дочери Ксения.

Сама девочка вспомнила, что сначала белая большая собака укусила ее за бедро один раз, затем последовал второй укус.

«Я на несколько секунд даже отключилась, не могла двигаться и кричать тоже», — поделилась пострадавшая.

Затем школьница, с ее слов, снова начала кричать. Ребенка услышала проходившая вдалеке женщина.

«Побежала издалека, их спугнула, помогла мне встать, отвести домой», — рассказала девочка.

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Бродячие собаки — проблема всего города

По словам Ксении, бездомные собаки стали проблемой не только в их микрорайоне, но и во всем Новом Уренгое. В городе ходят слухи, что недавно бродячие животные якобы загрызли мужчину, однако этому не придали огласку, поскольку не было видео. О случае с ее дочерью стало известно широкой аудитории благодаря видеозаписи нападения с камер наблюдения, отметила собеседница «360».

«За счет этого видео это все сейчас разлетелось, и все об этом узнали. А так, может быть, тоже бы все это замяли и не знаю, что бы было. Проблема у нас в городе есть такая — все люди жалуются, все бунтуют, весь интернет на ушах стоит», — отметила мать пострадавшей.

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Женщина боится, что на фоне шумихи собак отловят и посадят в питомники, но потом бездомные животные вернутся на улицы. Особенно Ксении страшно за детей. По словам собеседницы «360», собак, гуляющих у них во дворе, иногда гладят дети.

«То эта собака нормально реагирует, то, видите, какую проявила агрессию. Собаки эти — я так понимаю, их кто-то прикармливает в нашем районе, они там и живут. Доприкармливались», — заключила женщина.