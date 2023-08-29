«Орал на весь двор». В Нижневартовске мужчина спутал карликового пинчера с бойцовской собакой | 360°

Эксклюзив 29 августа 2023, 13:43 «Орал на весь двор». В Нижневартовске мужчина спутал карликового пинчера с бойцовской собакой Житель Нижневартовска рассказал, как незнакомец набросился на его сына и собаку Unsplash

Читать 360tv в

В Нижневартовске мужчина набросился на мальчика с карликовой собакой, посчитав ее бойцовской, попытался пнуть и забросать камнями. Его отец обратился в полицию и рассказал «360», что у нападавшего могли быть проблемы с психикой.

Визг и погоня

Нападение произошло 28 августа около 15:30 (13:30 по московскому времени), когда 10-летний мальчик пошел гулять с собакой. Отец остался на балконе и услышал, что пес залаял, завизжал и заскулил. Сначала мужчина не увидел, что произошло — их квартира находится в предпоследнем подъезде. Но потом заметил погоню.

Реклама

«Когда он появился в поле зрения моего, увидел, что их пытается догнать, кидается неизвестный мужчина, взрослый. Пытался пнуть, потом взял камни и начал бросать, выражаясь нецензурной бранью. <…> Агрессия была ужасная у этого мужчины, он орал на весь двор», — сказал он.

Владелец собаки попытался окликнуть его с балкона, но тот снова принялся кричать. Сына мужчина позвал обратно домой, а сам начал одеваться, но не успел — пока спускался, незнакомец исчез.

Версия ребенка

Мальчик рассказал, что выгулял собаку вокруг дома и пошел домой, когда на дороге между домами № 63 и № 65 на улице Чапаева им навстречу вышел мужчина и попытался пнуть собаку, но промахнулся и упал. Потом незнакомец поднялся, закричал и погнался за ними.

Мужчина позвонил в полицию, и через полчаса его с сыном пригласили в отдел к инспектору отдела по делам несовершеннолетних. Они встретили обидчика на выходе — его отпустили. В кабинете инспектора сын повторил то же, что рассказал отцу.

«Я спросил, что его сподвигло, а [инспектор] ответил, у него не в порядке с головой, хотя он пояснил, что на учете по состоянию здоровья не состоит. Он сказал, что шел домой и посчитал, что собака хочет его укусить, — якобы это животное бойцовской породы <…> Собака на привязи, она маленькая — карликовый пинчер. Ростом как кошка», — сказал нижневартовец.

Возвращение незнакомца

Отец мальчика подтвердил инспектору, что сын сильно испугался, но травм не получил. Собака тоже жива — писать заявление мужчина не стал. Он попросил составить протокол по статье 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство». С ним согласились и пообещали отправить копию по адресу проживания.

«Никакого заявления я на него не писал, претензий никаких не имел. <…> Когда вернулись из полиции, сын пошел гулять с друзьями — сам, без собаки. Этот мужчина начал ходить возле нашего дома, рассматривать видеокамеры, работают ли они», — сказал он.

Мужчина снова позвонил в полицию, потом мужчина ушел. Отец мальчика решил предать дело огласке и рассказал о нем в соцсетях.