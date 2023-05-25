Эксклюзив 25 мая 2023, 14:20 Опасное соседство. Жительница Режа избила мать с младенцем на руках Молодая мать из Режа рассказала о нападении неадекватной соседки РИА «Новости»

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В Реже молодая мать стала жертвой нападения неадекватной соседки. Женщина подкараулила девушку, когда та возвращалась с прогулки с шестимесячным младенцем, и стала избивать ее сумкой. Оттаскивала нападавшую пенсионерка, которая увидела потасовку. Теперь пострадавшей страшно отпускать гулять старшую семилетнюю дочку. За свою безопасность она тоже боится из-за такого соседства.

Потребовала паспорт, а потом набросилась

В дом, где живет агрессивная женщина, семья пострадавшей девушки Натальи въехала еще два года назад — купили квартиру, сделали ремонт. Никто не думал, что такое может случиться.

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Нападение произошло еще 16 мая. В тот день Наталья возвращалась домой с младшим шестимесячным ребенком. Возле дома младенец начал плакать, она взяла его на руки. Чтобы зайти в подъезд, требовалось преодолеть три ступеньки. Мать младенца начала поднимать коляску, как вдруг к ней обратилась сидевшая на скамейке женщина.

«Сказала мне: „Здравствуй, я как раз тебя тут жду“. А я ее видела впервые. Потом она начала говорить: „Что ты тут ходишь постоянно“. Я ответила, что тут живу. Она начала это отрицать и требовать, чтобы я показала паспорт. Я ей сказала, что на прогулку паспорт не ношу», — поделилась Наталья в беседе с «360».

После этого, по словам девушки, соседка начала бить ее сумкой, хотя не могла не видеть, что у нее на руках младенец. Когда Наталья стала говорить ей, чтобы она остановилась, женщина схватила ее за волосы и стала тащить на землю.

Я упала и дальше уже просто старалась закрывать ребенка, чтобы она не ударила его по голове. Потом подбежала какая-то бабулечка и стала ее оттаскивать. А та все кричала оскорбляла, протащила меня немного по асфальту. Наталья пострадавшая при нападении

Вскоре на улицу вышла старшая дочка пострадавшей. Девочке семь лет. Мать закричала, чтобы та убегала. Но соседка схватила ее за куртку и начала трясти, продолжая материться и сыпать оскорблениями. А затем просто ушла домой.

«У меня ссадины на ногах и болит шея, не могу опустить голову, хотя именно там травм нет. Может быть, защемление. Я обращалась после этого в полицию и больницу», — уточнила собеседница «360».

Полиции дверь открывать не стали

В ОМВД по Режевскому району «360» подтвердили, что по факту случившегося идет проверка. Заявление о нападении правоохранители получили 16 мая. На место выехали сотрудники полиции. Нападавшая дверь не открыла, уточнили в ведомстве.

Участковый уполномоченный направил заявительницу на судебно-медицинское обследование для выяснения тяжести причиненных телесных повреждений.

Пока идут проверки, Наталье страшно отпускать на прогулки старшую дочку. После случившегося она стала на всякий случай провожать девочку в школу.

«Эта женщина все время ходит куда-то: в 11:00 выходит и в 15:00 возвращается. Куда ходит — непонятно. Это мне сказали соседи. Больше мы о ней ничего не знаем», — уточнила она.

Сейчас Наталья с детьми собирается уехать на неделю к родителям. Но потом все равно надо будет вернуться домой, хотя опасения из-за соседки есть.

«Два года тут живем, все было в целом нормально. Было один раз, что женщина вытолкала дочку из подъезда. Может быть, надо было уже тогда что-то сделать», — заключила пострадавшая.