Эксклюзив 28 июня 2023, 18:53 «Он специально ждал, охотился». Отчим раненой девушки в Петербурге рассказал о стрелявшем соседе Отчим раненой в Петербурге девушки Михаил: соседу было все равно, в кого стрелять

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Мужчина, ранивший девушку в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге, жил в полной антисанитарии и не хотел убирать свалку. На него жаловались соседи, а буквально за день до происшествия ему выдали предписание, по которому он должен был привести в порядок свою жилплощадь. Об этом «360» рассказал отчим пострадавшей Михаил. Он же поведал подробности случившегося.

Лицензия на оружие

По словам Михаила, в момент происшествия они с женой смотрели телевизор. Мужчина услышал, что сосед начал что-то пилить болгаркой.

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«А у него от сейфа ключ сломался. Он решил вскрыть свой сейф, подготовиться», — отметил он.

Предположительно, в сейфе хранилось оружие, на которое у стрелка была лицензия. Михаил обратил внимание, что дверь в комнату соседа открыта. Оттуда шел неприятный запах, потому что мужчина жил в полной антисанитарии. Падчерица Михаила захотела в туалет, который, вероятно, находился в общем коридоре. В этот момент произошел выстрел.

«Она упала, я ее резко [оттащил в комнату]», — рассказал он.

Отчим сразу закрыл дверь в свою комнату и начал баррикадировать ее. Попросил жену вызвать скорую помощь и полицию. Чтобы правоохранители смогли войти в коммуналку, ему пришлось проломить сетку, выскочить из окна и передать им ключи от двери. Полицейские помогли отчиму вынести пострадавшую из комнаты и передать медикам.

«У нее кишки вываливались, мы боялись ее трогать», — рассказала мама девушки Надежда.

Антисанитария и свалка

По ее словам, это дело случая. С соседом они прожили с ним 11 лет. Ему было все равно, в кого стрелять, отметили родные пострадавшей.

Она первая вышла, ему все равно было. <…> Если бы первый вышел Миша, то он бы Мишу подстрелил. Мне бы было бы его не затащить чисто физически. Мы бы с Настей выскочили, начали бы его тащить. И он подстрелил бы нас. Надежда Мама пострадавшей девушки

Как уточнил Михаил, они жаловались в коммунальные службы на то, что сосед развел антисанитарию в комнате. Однако тот не собирался разгребать хлам.

«Мы жаловались, что у него тараканы, антисанитария, мухи, ну чтобы он свалку разобрал. А он не хотел свалку разбирать. Вот и все. Ему вчера дали предписание, чтобы он за семь дней все убрал. <…> Он специально ждал, охотился», — подчеркнул Михаил.

Он добавил, что сосед пошел по наклонной после того, как у него умерла мама. В последнее время он часто пил. Известно, что после случившегося сосед свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.