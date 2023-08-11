Эксклюзив 11 августа 2023, 22:24 «Он — не тот, кем является». Бывшие супруги из Кирова устроили драку на улице, пытаясь поделить ребенка Бывшие супруги устроили драку за ребенка на улицах Кирова Freepik

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В Кирове на глазах у всего города разыгрывается семейная драма. Сегодня по Сети разлетелось видео, на котором бывшие супруги после судебного процесса устроили драку. Суд решил, что шестилетний мальчик должен остаться с матерью, при этом ребенок в присутствии приставов выбрал отца. Мужчина, которого зовут Алексей, посадил ребенка на плечи и вышел на улицу, а мать Валерия вместе с родственниками, адвокатом и прохожими стала отнимать ребенка. «360» пообщался с зачинщицей потасовки и узнал подробности этого дела.

Позиция отца: ребенок хочет быть со мной

Местные паблики вместе с видео, на котором Валерия силой забирает ребенка, опубликовали обращение отца. Алексей раскритиковал поведение женщины, которая, по его словам, нанесла ему побои, и заявил, что это никак нельзя прикрывать заботой о ребенке. Он также сказал, что ищет свидетелей этого происшествия, так как написал заявление в полицию.

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Отец мальчика рассказал «360», что его бывшая супруга уже несколько раз позволяла себе подобные поступки. По его словам, она часто исчезала на долгие месяцы, чтобы «устраивать личную жизнь», а затем появлялась и силой отбирала ребенка. И так несколько раз.

Первый случай произошел в 2020 году.

«В определенный момент она решила, что хочет устраивать свою личную жизнь, поскольку она еще молодая. Уехала, оставив мне сына. Через некоторое время она с теми же родственниками ворвались в дом, избили меня на глазах у ребенка, и увезли его в неизвестном направлении. Я написал заявление в полицию, и примерно через пять месяцев его вернули, с условием, что я откажусь от алиментов», — рассказал он.

В феврале прошлого года женщина подала заявление на определение места жительства мальчика. С тех пор и длится суд.

По словам Алексея, с мая этого года ребенок жил с ним. Мать якобы сама привезла его к нему со словами, что он хочет жить с отцом. При этом Валерия только созванивалась с мальчиком, но видеться с ним не хотела.

Позиция матери: он не тот, за кого себя выдает

Валерия в беседе с «360» заявила, что Алексей — не тот, кем хочет казаться. По ее словам, он часто угрожал ей, распространял неприятные слухи и поднимал на нее руку.

«Он — не тот, кем является, совершенно другой человек. <…> Он такой бедный, несчастный, ребенка украли, хотя по суду ребенок должен жить со мной. Я два суда выиграла. Я не знаю, какие основания у него, чтобы так говорить. Полиция вся на моей стороне. Приставы на моей стороне. Они знают, кто он такой. Есть видео с его товарищем, как он там говорит, что он мессия этой земли, что он хозяин этой земли. <…> Постоянные угрозы, постоянные… Что закопаем, убьем, детей заберем, хотели в психушку меня упечь», — поделилась Валерия.

Женщина также опровергла его слова, что она сама в мае этого года отдала ребенка и не хотела с ним видеться. По ее словам, он прятал от нее мальчика.

Она также объяснила, почему ребенок в открытую говорит, что хочет остаться с папой.

«Я не знаю, как это объяснить. Он как будто заколдованный. Вот он (отец ребенка — прим.ред.) уходит, ребенок успокоился, прижался ко мне. Все у ребенка прекрасно. Все с ним хорошо. Я не знаю, что делает с ним бывший муж. Не знаю. Это подтвердил также эксперт, который проводил у нас экспертизу. Клинический психолог подтвердила, что он владеет такими техниками, которые у человека триггерную точку устанавливают, типа кодовое слово или еще что-то. И человек начинает вести себя так, как нужно. Что-то вроде NLP. Психолог это подтвердила, что он владеет действительно вот этими знаниями и что он влияет на ребенка вот таким образом», — рассказала собеседница «360».

Также Валерия заявила, что ее бывший муж никогда не работал. Он отказывается платить алименты и специально оттягивает суд. На вопрос, что делать дальше, женщина ответила, что продолжит борьбу.

«Я буду жить и бороться. По поводу встреч… Мне сказал пристав, что если я не буду давать видеться (отцу с сыном — прим. ред.), то будут административки, буду штрафы платить. Но это мне будет не в пользу, так как если снова подаст в суд, то это будет не в мою пользу», — поделилась женщина.