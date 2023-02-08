Эксклюзив 08 февраля 2023, 19:44 «Он ленивый, не хочет работать». Пьяный отец лыжника избил тренера за проигрыш сына на соревнованиях Нетрезвый отец юного лыжника избил тренера и ее мужа из-за проигрыша сына на соревнованиях freepik

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В Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках нетрезвый отец юного лыжника избил тренера Елену и ее супруга за то, что его сын проиграл на соревнованиях. Пострадавшая участница пяти Олимпиад рассказала «360» подробности случившегося.

Уже не числится в школе

Все случилось после соревнований. Елена стояла с мужем у машины, когда к ним подлетел отец спортсмена. Она поняла, что сейчас будут разборки. Мужчины сцепились, а сама женщина взяла обидчика за шею и оттащила его от супруга.

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«А младший сын [нападавшего] снимал. Понимаете, несовершеннолетних детей привлекают для того, чтобы родители над кем-то издевались, а дети снимали. Так убивать будут, а дети будут снимать и балдеть», — высказалась она.

К потасовке присоединилась жена нападавшего. Она поцарапала глаз мужа Елены и пинала их лыжи.

«Они, по-моему, специально готовили эту операцию, что якобы вы снимайте, мы их сейчас спровоцируем, они нам будут отвечать. Но мы ничего не отвечали», — отметила Елена.

Предположительно, мужчина напал из-за того, что не видел успехов сына. Но сам парень не проявлял желания и стремления работать. Более того, с октября прошлого года спортсмен перестал числиться в химкинской школе.

«Мы с ним работали, я знаю, что это за парень. Он не хочет работать. А папа думает, что это тренеры такие. Хотя он в первый год у нас выполнил КМС, он ленивый. Папе все переворачивает в своей интерпретации, все преукрашивает. <…> Он уже с октября месяца вообще к нашей школе не относится», — сказала тренер.

Не слушал тренера

На соревнованиях выиграла девочка от их спортшколы. Сын нападавшего «оказался в засаде». Его отец на соревнования приехал в нетрезвом виде.

В ходе потасовки Елена повредила безымянный палец. Обошлось без гипса. Но ее муж получил черепно-мозговую травму. Ему придется повторно обращаться в больницу, потому что мужчине стало хуже.

«Супругу стало хуже. У него там черепно-мозговая травма. Сейчас ему опять будут рентген делать, все заново. <…> У него давление повысилось, тошнота. Ушиб глазного яблока», — подчеркнула она.

Пострадавшие уже обратились в полицию и написали заявление. Но Елена не унывает. Она отметила, что они — волевые и характерные. По ее словам, ситуации у других людей бывают гораздо хуже.

«Меня кто спрашивает, я говорю: „Да что вы, это у нас все ерунда“. По сравнению с Костомаровым (фигурист — прим. ред.), все познается в сравнении. У людей бывает намного хуже, поэтому слава богу, что все обошлось так», — призналась Елена.

Она добавила, что во время занятий парень не выполнял требования тренера. Он срезал путь дистанции, часто ругался с родителями, скандалил в медицинском центре, заключила Елена.