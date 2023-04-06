Эксклюзив 06 апреля 2023, 18:31 «Он был невредим!» Мужчину неожиданно обвинили в убийстве автохама на трассе в Подмосковье Жена подмосковного водителя рассказала, как его обвинили в убийстве пьяного автохама Телеканал «360»

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Жителю Подмосковья вменили умышленное убийство незнакомого мужчины, которого он остановил пьяным на трассе. По словам жены обвиняемого Тамилы, у них случился небольшой конфликт, а в тот же вечер автохам умер якобы от острого кровоизлияния в почку. Тамила в беседе с «360» отметила, что ее муж точно не бил этого человека по почкам, да и вообще серьезной драки не было.

«Муж отлучился с работы, его попросили отвезти охранника на автовокзал. Потерпевший несся ему прямо „лоб в лоб“. Мой муж не проехал мимо — кто бы смог проехать, когда вот такая ситуация на дороге? Он развернулся и просто медленно поехал в сторону, куда завернул этот водитель. Сзади шел отец с детьми, и водитель начал резко сдавать назад, ударил машину мужа», — рассказала женщина, как все началось.

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После этого, со слов Тамилы, ее муж вышел, прикрыл детей с отцом, которых мог переехать этот водитель, и подошел к машине. Выяснилось, что автомобилист «изрядно пьян». Супруг собеседницы «360» вызвал сотрудников ГИБДД.

«Приехали гаишники, у меня протокол на руках, и там не было написано про какую-то конфликтную ситуацию на дороге — только то, что произошло ДТП, мужчина повредил машину и нанес моему мужу ущерб. Мужа отпустили, он отвез охранника и поехал обратно на работу. Он был очень подавленным после этой ситуации на дороге, говорил, что мог и не вернуться, если бы был менее опытным водителем», — продолжила женщина.

По ее словам, обидчик ее мужа в результате конфликта получил только черепно-мозговую травму. На место приехала скорая помощь.

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Ночной кошмар

Вечером мужчина с женой и сыном пошли в гости к ее родителям, поужинали и вернулись домой. И тут начали звонить гаишники для повторного освидетельствования, сказали, что нужно встретиться, вспоминает Тамила.

«Была уже полночь, я его одного не пустила, решили выйти вместе. Подъехала машина ГАИ, а на заднем сидении — двое из уголовного розыска. Мужа заковали в наручники, мне даже не сказали, куда его забирают. Я не спала, в три часа ночи поехала туда. Потом мне сказали, что с мужем уже беседует адвокат. Среди ночи!» — с недоумением рассказала женщина.

По ее словам, дальше все было странно: муж «нигде не числился, нигде был не записан как подозреваемый», она даже не знает, что с ним было — после задержания супруг «фактически пропал», к нему никого не пускали. Только через несколько дней стало известно, что возбудили уголовное дело по тяжелой статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

«У гаишников оказалось видео на телефоне, где тот водитель якобы говорит, что его избил мой муж. Видеорегистраторы не работали. Со слов свидетелей, которые были рядом, чистили крышу и так далее, никто не видел, что муж его избивал. Видели, что посадил в машину, чтобы дождаться приезда правоохранителей», — заметила Тамила.

Она утверждает, что у ее мужа есть на телефоне видео, записанное после конфликта, где его оппонент «невредим, нормально себя чувствует, ходит, общается, кого-то вызывает по телефону».

Был бы скрючен от боли?

«Гаишники вызвали скорую через два часа, и у него зафиксировали черепно-мозговую травму. А умер он от острого кровоизлияния в почку. <…> Даже скорая, когда приезжала, фиксировала, что его состояние было нормальным. Если бы мой муж нанес ему удары в почку, мужчина был бы скрючен от боли, я думаю, у него бы давление упало, ему было бы очень плохо», — рассудила жена обвиняемого.

По ее словам, ее супругу избрали меру пресечения. Его проверили на вменяемость, идут очные ставки. Тамила утверждает, что на мужа якобы давили, чтобы он дал чистосердечное признание.

«У мужа на работе никогда конфликтов не было, дома никогда конфликтов не было, сын растет, он всегда участвовал [в воспитании ребенка]. Чтобы он кого-то избил или убил умышленно — в голове не укладывается!» — недоумевает женщина.

Семья планирует подать ходатайство об изъятия видеозаписи у ГАИ и о том, чтобы к делу приложили видео с телефона обвиняемого.