Эксклюзив 12 декабря 2023, 16:51 Окна лопнули, холодильник расплавился. У дочери певицы Штурм сгорела кухня в квартире Дочь певицы Штурм Елена рассказала, что у нее сгорела кухня в квартире

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У дочери певицы Натальи Штурм Елены сгорела кухня в квартире. Пострадавшая рассказала «360», что она надышалась угарным газом, а причиной возгорания стала неисправная проводка в доме.

«Мы спали. Пожар начался с кухни, там загорелась проводка, по предварительным данным, возле холодильника. Ко мне пришел ребенок в комнату, сказала: „Мама, мама“. Я повернулась, увидела, что из кухни валит черный дым. Спросонья ничего не поняла, у меня был туман перед глазами. Я подошла к кухне и увидела, как ее полностью обволокло черным дымом, и посередине кожаный стул горит ярким красно-желтым пламенем. Поняла, что потушить это не удастся, и нужно просто бежать», — сообщила она.

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Ледяной коридор и отсутствие связи

Елена схватила детей и выбежала с ними в «ледяной» коридор. Там женщина начала звать соседей на помощь. После она попробовала вернуться в квартиру, чтобы взять хоть какие-то теплые вещи для сыновей, потому что было очень холодно, а те были раздеты.

«Я надышалась [дымом], потому что я совершенно забыла, что нужна мокрая тряпка, что вообще нужно закрываться. <…> Пожарная тревога не сработала сразу же, только минут через 10, когда уже распространялся дым по всему этажу», — поделилась Елена.

Женщина и другие жильцы дома спустились вниз. Одна соседка побежала вызывать на улицу скорую помощь и пожарных, потому что связи в доме не было. Спасатели приехали быстро и работали оперативно, подчеркнула Елена.

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Надышалась газом

Кухня полностью сгорела, окна лопнули, холодильник — расплавился. Елену на скорой отвезли в больницу.

«Мне поставили среднюю тяжесть отравления угарным газом. Детей моих забрала соседка, пока я давала показания пожарному инспектору, ездила в больницу», — поделилась она.

Елена ответила, что очень много вопросов к застройщику: холодные коридоры, не срабатывающая вовремя пожарная сигнализация, ну и сама проводка.

Матери Елены на следующий день после пожара тоже понадобилась помощь медиков. Женщина ударилась головой о багажник легковушки во дворе на Красноармейской улице в Москве и получила сотрясение. Артистка упала в снег и долго не могла встать, пока ее не поднял водитель машины. Но тот не хотел ждать с пострадавшей скорую и полицию.