Происшествия 15 августа 2023, 14:16 Огненная трагедия безответственности. Что известно о взрывах в Махачкале В Дагестане выстраиваются очереди желающих сдать кровь, привозят воду и продукты Пресс-служба МЧС

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Трагедия в Дагестане унесла больше трех десятков жизней. Взрывы на АЗС, вероятнее всего, стали причиной банальной безответственности как владельца, так и местных властей, допускавших работу заправки с нарушениями техники безопасности. Сейчас во всем разбираются следователи, однако родным погибших это не вернет их близких, а пострадавшим — здоровье.

Взрывы в Махачкале унесли 35 жизней

Вечером 14 августа на окраине Махачкалы прогремели взрывы. По предварительной версии, из-за пожара на автосервисе произошла детонация баллонов со сжиженным газом на автозаправке, расположенной неподалеку.

Пожар полыхал на площади около 600 квадратных метров. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников экстренных служб его удалось локализовать и полностью потушить. Но главное — спасатели предотвратили взрывы уцелевших резервуаров с топливом на АЗС.

Сейчас известно о 35 погибших, более 100 человек получили ожоги, ранения и другие травмы. Тяжелораненых эвакуировали в Москву на самолете Ил-76 со специальными медицинскими модулями. Также помощь на месте окажут врачи отряда «Центроспас», специалисты Минздрава и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС.

Говорят очевидцы

Автомобилисты и прохожие, которые оказались во время ЧП у заправки, несмотря на контузии, бросились помогать пострадавшим. Один из свидетелей произошедшего рассказал «360», что принялся искать женщину с ребенком, которых заметил еще до первого взрыва. Но потом погремел второй.

После второго взрыва я уже ничего не помню, честно говоря. У меня одно ухо оглушило. Все было мутно, все было в пыли. Даже когда палец подносил к глазам, я его не видел. Очевидец взрыва в Махачкале

Мужчина добавил, что после второго взрыва на людей посыпались кирпичи, стекло. Некоторые выходили из машин и сразу падали.

Другой очевидец заявил, что часть прохожих, заметив пожар, бросились его тушить. Некоторые просто пришли посмотреть. Все они оказались рядом с эпицентром взрывов. Судьба многих людей неизвестна, их разыскивают родные. Минздрав Дагестана призвал близких родственников пропавших без вести сдать образцы ДНК.

Некоторые погибшие уже опознаны. Среди них — молодая женщина на восьмом месяце беременности и ее родители. Дочь приехала в гости из Москвы, и вечером семья как раз проходила рядом с АЗС. При взрыве все погибли на месте, сообщил Telegram-канал Mash.

Люди пришли на помощь

Как только стало известно о взрывах, множество жителей Махачкалы отправились на Республиканскую станцию переливания крови, чтобы помочь прострадавшим. До сих пор там стоят очереди желающих сдать кровь, люди привозят воду, продукты и медикаменты.

Волонтеры движения «Молодежь Дагестана» организовали подвоз воды для спасателей. Активисты признались, что готовы наравне с сотрудниками МЧС разбирать завалы на месте взрывов, однако из соображений безопасности их туда не пускают.

Кто виноват в трагедии

Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Сейчас на месте работают следователи: они опрашивают очевидцев и собирают улики.

Предварительно известно, что владелец АЗС, где произошли взрывы, уже неоднократно нарушал правила безопасности и был судим. Как оказалось, 39-летнего бизнесмена восемь раз штрафовали за невыполнение в срок законного предписания сотрудников МЧС.

Помимо прочего, на заправке не было системы охлаждения с помощью водяного орошения, отсутствовало подключение к противопожарному водопроводу, не соблюдались безопасные расстояния между резервуарами.

Власти не остались в стороне

Президент Российской Федерации Владимир Путин принес соболезнования родным и близким погибших в трагедии в Дагестане. Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что 15 августа станет днем траура. В регионе отменили все увеселительные мероприятия, развлекательные программы на телевидении, приспустили государственные флаги.

Также власти республики сообщили, что из резервного фонда семьям погибших выделят материальную помощь в размере одного миллиона рублей. Пострадавшим, которые получили тяжкий вред здоровью, выплатят по 400 тысяч, тем, кого ранило не очень серьезно, — по 200 тысяч рублей.

Пострадавшие от взрыва дома восстановят за счет властей. Специальная комиссия Министерства строительства Дагестана даст оценку степени ущерба и определит первые шаги, необходимые для восстановления строений.