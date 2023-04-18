Происшествия 18 апреля 2023, 23:21 Обжигающее небо. Тяжба между родителями пострадавшего ребенка и Red Wings грозит дойти до суда Мать пострадавшего ребенка: мы боремся не за компенсацию, а против вранья авиакомпании Telegram

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Полет в Египет окончился для трехлетней россиянки серьезным ожогом. Мама ребенка настаивает, что виновата стюардесса. Авиакомпания уверена, что травма случилась из-за невнимательности взрослых членов семьи. Похоже, разбираться во всем придется суду.

Ребенка ошпарили при перелете в Египет

Трехлетний ребенок получил два ожога кипятком во время рейса Москва — Хургада. Мать пострадавшей девочки утверждала, что стюардесса авиакомпании Red Wings опрокинула стакан кипятка на ребенка, когда раздавала питание.

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Женщина потребовала, чтобы самолет посадили и девочку отправили в ближайшую больницу. Однако экипаж отказался это делать, и ребенка отвезли к врачу только после того, как лайнер приземлился в Египте.

Пострадавшей поставили диагноз: ожоги второй степени и болевой шок. Родители ребенка обратились в Росавиацию, Ространснадзор, транспортную полицию, российское генконсульство и подчеркнули, что представители авиакомпании даже не принесли им своих извинений.

Дело не в компенсации

Ольга, мать пострадавшей девочки, рассказала «360», что сейчас состояние ее дочери стабильно. Врачи отменили капельницы, однако приходится пить много лекарств и ездить каждое утро на перевязки. В субботу ночью семья отправится в Москву самолетом той же авиакомпании.

По словам матери, девочка сидела в середине, между ней и дедом. Столы взрослых были закрыты, а у ребенка открыт, на нем стоял планшет. Когда начали раздавать еду (ее заказывали дополнительно — на Red Wings нет питания), контейнеры передали мужчине.

«Дедушка начал открывать свой стол, у меня стол был закрыт, я сидела в телефоне. И в этот момент с левой стороны подошла стюардесса. Обычно они присаживаются, говорят: „Осторожно, напитки, откройте столик“. Тут такого не было — она подошла и сверху и начала протягивать стаканы на столик дочки», — рассказала Ольга.

Она уточнила: стюардесса предупредила, что напитки горячие, когда один стакан уже опрокинулся. Женщина начала снимать с дочери колготы и спортивные штаны, тем временем к пострадавшей прибежал стюард и другая бортпроводница. Ожог обработали.

Потом это девушка, ее, по-моему, Яна зовут, я уже в конце спросила, подошла и сказала: «Ну, я же вас предупреждала, что горячее». Даже не спросила, как дочка, а просто, знаете, с таким наездом. Я говорю: «Бог вам, судья! Дедушка видел, я видела, что вы поставили стаканы и даже не сказали „Мамочка, откройте столик!“». Ольга, мать пострадавшей девочки

Ольга добавила, что стюардесса дала понять, что взрослые сами виноваты в ожоге ребенка. Больше семья эту девушку не видела, им помогали другие люди. Женщина также пояснила: она не скандалила и не требовала экстренной посадки, а лишь спросила о такой возможности, когда думала, что борт еще над Россией.

«Мы будем добиваться привлечения к ответственности стюардессы. И авиакомпании за вранье. Нам вчера скинули информацию, что они говорят, будто стюардесса поставила стакан и ушла, якобы мы сами опрокинули. И написали, что я работаю в „Аэрофлоте“, а наша компания к нему вообще никакого отношения не имеет», — заявила Ольга.

Она подчеркнула, что дело абсолютно не в компенсации, а во вранье авиакомпании. Семье не нужны деньги, они хотят добиться правды.

Реакция авиакомпании

Пресс-служба Red Wings сообщила «360», что информацию о происшествии доложили руководству компании. Сейчас ведется внутреннее расследование, бригада бортпроводников написала объяснительные.

«Во время выполнения рейса в горизонтальном полете после завершения обслуживания на борту, кабинный экипаж воздушного судна Боинг-777 обратили внимание на то, что в первом салоне громко заплакала маленькая девочка. Бортпроводники немедленно подошли к ребенку», — сказано в сообщении авиакомпании.

Там же уточняется, что семья пострадавшего ребенка получила горячее питание, причем оно было передано непосредственно в руки матери. Она же сообщила стюардам, что девочка облилась кипятком из бумажного стакана.

«Через несколько минут бортпроводники выяснили, что у ребенка термический ожог левой и правой ножки. Немедленно была оказана первая помощь ребенку (противоожоговые салфетки и противоожоговые лекарства). По громкой связи сделали обращение к пассажирам и нашли врача», — пояснили в Red Wings.

По словам пресс-службы, бортпроводники предложили матери перенести девочку на удобное место в салоне, а командир воздушного судна вызвал медиков по прилету в Хургаду. После посадки семья вместе с пострадавшей самостоятельно покинули лайнер.