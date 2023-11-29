Эксклюзив 29 ноября 2023, 03:14 Обвиненный в краже бокалов Вдовин рассказал свою версию происшествия в «харчевне» Lamborghini Хирург Вдовин планирует подать в суд на ресторан Lamborghini за очернение

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Обвиненный в краже дорогих хрустальных бокалов пластический хирург Александр Вдовин в беседе с «360» рассказал свою версию событий и поделился впечатлениями от ресторана Lamborghini.

Бокалы за 6000 рублей

Вдовин отметил, что ресторан производил удручающее впечатление, в помещении было «очень жарко, потно, дышать нечем». Посуда на столах стояла одноразовая, бар был закрыт. В целом Вдовин назвал ресторан «недружелюбным» и отметил, что его коллеги не захотели идти в это заведение на вручение премии.

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Хирург рассказал, что попросил официанта принести вино, но тот принес шампанское. Гость его пить не стал, так как ему нельзя напитки с газами после операции. Потом официант выставил счет за шампанское — 6000 рублей. Вдовин заплатил картой, хотя, по его мнению, шампанское того не стоило.

«Сижу, и мне не очень приятно. Подошла подруга <…> и сказала, что платить ничего не надо», — сообщил собеседник.

Подозвали официанта, объяснили ему, что все бесплатно для гостей, и тот пообещал вернуть деньги. Однако выяснилось, что 6000 рублей вернуть не смогут. Сначала пообещали рассчитаться едой, а потом предложили в качестве компенсации подарить «красивые бокалы».

Телеканал «360»

«Принес три бокала, не очень хорошего качества. Посмотрел маркировку, на Ozon эти бокалы стоят 974 рубля шесть штук», — рассказал Вдовин.

Хирург заявил, что решил забрать бокалы из принципа. Домой он их не понес, оставил в гараже в том же пакете из ресторана.

«Очернение и неправда»

«Очень люблю Россию, но такие люди, как с харчевни Lamborghini — это очень неприятно», — поделился собеседник издания.

Когда позвонили из ресторана, Вдовин подумал, что это шутка. Но на том конце провода пригрозили полицией. Хирург отметил, что вернул бы бокалы, если бы ему вернули деньги.

«Буду подавать в суд на [защиту] чести и достоинства, потому что это очернение и неправда. Я думаю, они сделали это умышленно, чтобы раскрутить свой этот несчастный ресторан», — сообщил Вдовин.

Хирург рассказал, что после посещения полиции его адвокаты подадут в суд на рестораторов, моральный ущерб он оценил в три миллиона рублей.