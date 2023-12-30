Происшествия 30 декабря 2023, 20:28 Удар ВСУ по Белгороду. Главное Гладков: правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим РИА «Новости»

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Украинские боевики 30 декабря атаковали центр Белгорода. Жертвами случившегося стали свыше 10 человек, в том числе дети. Более 100 получили ранения. Что известно о случившемся на данный момент — в материале «360»

Что произошло

Об ударе ВСУ по центру Белгорода стало известно около 15:00. Через некоторое время информацию об атаке подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил о гибели двух детей и нескольких пострадавших.

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«Также есть попадание в жилой сектор. Все подробности позже», — сообщал Гладков.

Позже в городе зазвучали сирены воздушной тревоги. Глава региона обратился к жителям Белгорода с просьбой покинуть дома и спрятаться в укрытиях. Из-за атак украинских боевиков в городе вспыхнули пожары. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорания.

Реакция на атаку Белгорода

Российские политики, военные корреспонденты и чиновники назвали массированный обстрел Белгорода страшной трагедией и бессмысленным жестоким терактом. Многие из них пообещали оказать необходимую помощь пострадавшим.

В Минобороны подчеркнули, что таким образом украинские власти пытаются отвлечь внимание от провала на фронте и спровоцировать российскую сторону на подобные действия. Представители ведомства пообещали, что удар ВСУ не останется безнаказанным.

Подчеркиваем, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным. Минобороны

Пресс-служба МЧС

На случившееся отреагировали в Госдепе Соединенных Штатов. Там заявили, что не поощряют такие действия.

«Мы ясно давали понять, что мы не поощряем и не даем возможности подобных атак», — сообщил представитель ведомства в комментарии РИА «Новости».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после украинского обстрела Белгорода. В город направили специалистов центрального аппарата ведомства. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил установить всех виновных в преступлении против мирных жителей.

После массированной атаки ВСУ Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что за ударом по Белгороду стоит Великобритания.

Что заявляли по поводу удара ВСУ

События в Белгороде прокомментировали руководители российских регионов. Среди них — губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Сегодня киевский режим нанес удар по жилым кварталам Белгорода. Погибли дети, пострадали мирные жители. Это страшное и бесчеловечное преступление со стороны украинских властей в канун новогодних праздников», — подчеркнул глава региона.

Губернатор Курской области Роман Старовойт назвал удары по ВСУ по гражданским объектам абсолютно бессмысленными. По его словам, атаки направлены на запугивание мирного населения.

Наши медики и ремонтные бригады с техникой приведены в повышенную готовность и в любой момент готовы выдвинуться на помощь. Роман Старовойт губернатор Курской области

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что удар по Белгороду — бессмысленный жестокий теракт и большая трагедия. Он выразил соболезнования близким и родным погибших, пообещав выделить необходимую помощь для восстановления города.

О случившемся высказался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который тоже предложил поддержку всем, кому она необходима.

Чудовищные новости из Белгорода. Ракетный удар ВСУ по мирным жителям и жилым домам — настоящая подлость. Пострадали десятки человек, много жертв. Андрей Воробьев губернатор Московской области

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что находится на связи с профильными ведомствами.

«Страшная трагедия в Белгороде.<…> По информации на данный момент: четверо детей в реанимации в тяжелом состоянии. Всего ранены 17 детей. Им оказывается вся необходимая помощь», — сказала она.

Львова-Белова добавила, что помочь белгородским врачам в проведении операций готовы оказать травматологи из ДНР — у них большой опыт работы с минно-взрывными травмами, как детскими, так и взрослыми.

РИА «Новости»

Что известно на данный момент

Вооруженные силы Украины нанесли неизбирательный комбинированный удар по Белгороду ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства, сообщили в Минобороны России.

Средства противовоздушной обороны перехватили ракеты и большую часть снарядов. Однако несколько боеприпасов и кассетные части сбитых ракет попали по Белгороду.

В результате на данный момент погибли 12 взрослых и два ребенка, а также пострадали 108 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину доложили об атаке ВСУ на жилые районы Белгорода. По поручению российского лидера в город вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко и группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

В приграничных районах Белгородской области отменили массовые праздничные мероприятия, а правительство региона перешло на круглосуточный режим работы, сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

«Принято решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, плюс Белгород и Яковлевский городской округ», — добавил он.

По словам губернатора, повреждения в результате атаки получили более 100 автомобилей, большая часть уничтожена полностью — они сгорели. Также пострадали коммерческие объекты, торговые центры и магазины.