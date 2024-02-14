Происшествия 14 февраля 2024, 18:59 Общий наркоз для ребенка у стоматолога. В каких случаях он действительно нужен Врач-стоматолог Антипенко: общий наркоз в стоматологии необходим Фото: Olaf Döring / Global Look Press

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В Твери ребенок умер от общего наркоза, который ему сделали в стоматологической клинике. Однако сама по себе общая анестезия не более опасна, чем вмешательство дантистов. К тому же в некоторых случаях иначе просто невозможно вылечить маленького пациента. Единственный способ свести риски к минимуму — обращаться в профессиональные клиники, где непременно есть бригады реаниматологов.

Ребенок умер после наркоза

После визита к стоматологу в Твери умерла трехлетняя девочка. Перед процедурами врач дал маленькой пациентке общий наркоз, однако по окончании лечения она не очнулась. Ее экстренно доставили в больницу, но ребенок так и не пришел в сознание. Сейчас в деле разбираются представители Следственного комитета.

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Аналогичный случай произошел в октябре на западе Украины. Родители привели своего сына в стоматологическую клинику для лечения кариеса. Ребенку еще не исполнилось двух лет, и врачи настояли на общем наркозе. Через полтора часа после начала лечения у мальчика начало падать давление, его оправили в реанимацию, но спасти не смогли.

Зимой 2021 года в Санкт-Петербурге во время общего наркоза у стоматолога умер шестилетний пациент. После того как мальчику наложили на лицо маску, у него буквально через пару вдохов остановилось сердца. Врачи 45 минут пытались вернуть ребенка к жизни, но потерпели неудачу, рассказала «Фонтанка».

Фото: Bahnmueller / Global Look Press

Победить страх зубного врача

Стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балакирева напомнила «360», что перед тем как давать общий наркоз, медики всегда направляют пациента на анализы, чтобы выяснить, нет ли каких-то скрытых заболеваний или противопоказаний.

Если ничего подобного нет, то врачи проводят процедуру. Это очень хорошо, когда зубы лечат под общим наркозом: дети не боятся стоматолога, они не ощущают дискомфорт, который можно получить при лечении. Кроме того, есть возможность вылечить за один раз до пяти зубов. Мария Балакирева

Эксперт уточнила, что альтернативой общему наркозу может быть лишь очень хороший стоматолог, который сможет войти в доверие к ребенку и проведет лечение под местной анестезией.

Нужны опытные специалисты

Врач-стоматолог общей практики Алексей Антипенко рассказал, что общий наркоз имеет достаточно долгую историю использования в стоматологической практике. Но важно помнить: любое вмешательство в организм человека имеет риски, которые никогда нельзя исключать.

Современный наркоз имеет минимизированные риски воздействия на организм человека, в том числе и ребенка. Безусловно, большое значение имеет подготовка ребенка к наркозу, сбор информации и всестороннее обследование пациента. Это могут быть различные виды анализов, сбор анамнезов жизни и текущего заболевания. Алексей Антипенко

После изучения и анализа всех документов врачам нужно четко взвешивать все за и против, отметил эксперт. Требуется изучить аллергологический анамнез ребенка, экологический статус, проверить, есть ли какая-то реакция на препараты, которые будут использоваться при проведении общего наркоза.

Только после этого врачи могут решить, насколько общий наркоз будет оправдан именно для стоматологического лечения и не нанесет ли он ущерба здоровью ребенка в целом.

Фото: Jochen Tack / Global Look Press

«Конечно же, для проведения общего наркоза нужно обращаться в медицинское учреждение, которое имеет большую бригаду врачей, специализирующихся непосредственно на проведении общего наркоза», — уточнил Антипенко.

Он подчеркнул, что у этих медиков непременно должен быть большой опыт данных вмешательств. Потому что без него могут оказаться бесполезными даже самые продвинутые современные технологии.

«Помимо бригады врачей, которые будут вводить наркоз, в стоматологическом отделении, где будет проводиться вмешательство, должна обязательно одновременно присутствовать и бригада врачей реаниматологов», — добавил Антипенко.

Фото: Elena Sikorskaya / Global Look Press

Профессионалы сведут риск к минимуму

Эксперт заверил, что вводить ребенка в общий наркоз по любому поводу не нужно. Обычно эту процедуру рекомендуют, когда требуется лечение сразу всех зубов при множественном кариесе или нужно удаление. А также если маленький пациент очень боится и врач за 20-30 минут не может установить с ним контакт и войти в доверие.

Во всех остальных случаях можно обойтись средствами местной или проводниковой анестезии.

Если мы говорим о Москве, то здесь работает несколько детских коммерческих клиник, которые очень долгое время и с очень хорошими результатами специализируются на детском общем наркозе. Также есть крупные стоматологические центры с детскими отделениями, где работают сильнейшие бригады врачей-анестезиологов и реаниматологов. Алексей Антипенко

Эксперт добавил, что работа хороших врачей с большим профессиональным опытом почти стопроцентно гарантирует отсутствие осложнений, как во время проведения процедуры, так и после нее. Но полностью исключить вероятность негативных последствий невозможно.

«К сожалению, как бы нам ни хотелось, в иных случаях без наркоза обойтись мы просто не можем. И если отказаться от лечения в целом, угроза для жизни маленького пациента может быть значительно больше, нежели риски при проведении общего наркоза», — уточнил Антипенко.