Эксклюзив 30 марта 2023, 02:53 «Обездвижена и на костылях». Парень на электросамокате сбил пенсионерку в Челябинске Пострадавшая от электросамоката жительница Челябинска рассказала о наезде РИА «Новости»

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Парень на электросамокате сбил на тротуаре 65-летнюю жительницу Челябинска. Женщина упала на асфальт, а виновник происшествия скрылся, не оказав ей помощь. Полицейские нашли молодого человека. Им оказался 18 летний юноша, на которого завели административное дело. Пострадавшая получила тяжелый осколочный перелом ноги со смещением и множественные ушибы. В разговоре с «360» она рассказала о своем состоянии.

Наезд и административное производство

Все произошло вечером 24 марта около дома № 33 по Комсомольскому проспекту, сообщила замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции по Челябинской области подполковник полиции Ирина Аркадьева.

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Парень на электросамокате наехал на женщину во дворе и скрылся. Правоохранители установили личность молодого человека.

«По данному факту возбуждено административное производство по статьям 1224 и 1230 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Там также напомнили, что с 1 марта в ПДД внесли изменения, устанавливающие правила движения для средств индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты.

РИА «Новости»

«Водитель электросамоката полноценный участник дорожного движения, который несет такую же ответственность за свои действия, как и водитель автомобиля», — сказала Аркадьева.

Все произошло в мгновение

Пострадавшей оказалась 65-летняя Татьяна. Женщина рассказала «360», что даже не заметила, откуда на нее вылетел молодой человек на электросамокате. Она не успела сразу понять, что произошло.

«[Я шла по] тротуару, откуда он выскочил я не знаю, он навзничь меня сбил. Я упала на землю, стукнулась со всей силы головой, локтем, и он наехал на ногу. Я ничего не поняла, это все мгновение», — рассказала пострадавшая.

Она отметила, что ей помогли школьники. Дети подняли ее и вызвали скорую помощь. Ребята оставались с пострадавшей до приезда медиков. Женщина выразила им большую благодарность.

В травматологии ей изначально сказали, что на ноге ушиб и выписали мази, которые пенсионерке не помогали. Дома ее состояние ухудшилось: появилась тошнота и болела голова. Женщину всю трясло и она не могла спать, болела нога.

После того, как пенсионерка обратилась повторно в травматологию, хирург, посмотрев ее ногу, направил женщину на расширенную томографию. Во вторник, 28 марта, Татьяну госпитализировали. Врачи говорят, что ей может потребоваться операция.

РИА «Новости»

«Сейчас у меня лангета почти на всю ногу, я на костылях, обездвижена. Врачи ждут, когда сойдет отек, потому будут решать, когда делать операцию», — рассказала пострадавшая.

О том, что наехавшего на нее молодого человека нашли, пенсионерка знает. По ее словам, в Сети он пишет, что как катался, так и будет кататься. Татьяна же теперь лежит и не может даже приподняться, поскольку у нее болит бок, ребро и локоть. Опереться на ногу она тоже не в состоянии.

До наезда электросамокатчика жительница Челябинска ухаживала за своей матерью, которой 92 года. Теперь она не может это делать. Как подчеркнула пострадавшая, она хочет наказать наехавшего на нее юношу и не намерена спускать эту ситуация «на тормозах».