Происшествия 30 августа 2023, 18:47 Украина устроила масштабную атаку БПЛА. О целях и средствах Член ВГА Рогов: атака БПЛА в ночь 29 августа могла быть провокацией РИА «Новости»

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Украинские беспилотники попытались атаковать российские города. Пока неизвестно, откуда их запустили, однако цели налета предельно ясны: нанести как можно больше ущерба и посеять панику. Ни с тем, ни с другим дроны не справились. Но эксперты уверены, что России нужна сеть мониторинга, которая сможет засекать легкие БПЛА, недоступные для радаров.

Атака БПЛА 29–30 августа

Россияне в ночь с 29 на 30 августа стали свидетелями самого масштабного налета украинских беспилотников. Противник нацелил их на Подмосковье, Брянскую, Орловскую, Рязанскую и Калужскую области. Морские дроны ВСУ попытались ударить по Севастополю, а днем сбитый под Воронежем БПЛА упал на сельский туалет.

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Одной из самых массированных атак подвергся аэродром в Пскове. Там возник пожар, повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Огонь вскоре потушили, но все запланированные рейсы отменили. По данным местных властей, жертв и пострадавших нет.

Ранее, 28 августа, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что число атак «неустановленных беспилотников» по России будет только расти.

Откуда могли запустить БПЛА

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с «360» отметил, что вероятность запуска дронов на Псков с территории соседних Литвы или Эстонии довольна высока. Эти страны ведут откровенную русофобскую политику и агрессивно настроены по отношению к России.

Также совсем недавно прошли закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины и ставка закрытая, где обсуждались вопросы необходимости втягивания в конфликт как можно большего числа внешних игроков. Владимир Рогов

Это совещание как раз касалось Прибалтики, Польши и Молдавии. Поэтому возможно, что запуск дронов — очередная провокация украинцев с целью втянуть в конфликт новых игроков и добиться открытия второго фронта, допустил Рогов.

Противостоять этим атакам можно только ударами по центрам принятия решений. И чем западнее они будут, тем лучше. Иначе градус противостояния не будет снижаться, а у ВСУ появится чувство безнаказанности, которое позволит и дальше совершать теракты.

Устроить панику не вышло

Член фракции «Единая Россия», заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предположил, что запуск дронов устроила украинская диверсионная группа. Она рассчитывала не только нанести как можно больший урон, но и вызвать панику у россиян.

ВСУ предпринимают все усилия для того, чтобы достичь этих целей. Поэтому население России должно быть готово: нельзя передавать видео работы средств ПВО, а при появлении каких-либо подозрительных объектов или предметов следует немедленно сообщать соответствующим службам. Юрий Швыткин

Парламентарий напомнил, что Киев предпринимает различные попытки выявить расположение сил противовоздушной обороны, запуская в том числе различные ложные цели. Псковская диверсия не удалась: в городе довольно много военнослужащих, поэтому боеготовность населения находится на высоком уровне, никакой паники не возникло.

Картонные БПЛА

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов уточнил, что пока нельзя сказать, откуда прилетели дроны. Специалисты Министерства обороны по контролю воздушного пространства тоже еще не обнародовали никаких сведений.

К сожалению, с начала специальной военной операции у нас не была развернута сеть мониторинга, которая позволила бы засекать пролетающие БПЛА в тех местах, где их невозможно обнаружить путем радиолокации. Владимир Орлов

Ранее ВСУ нанесли удар по Курской области с помощью картонных БПЛА SYPAQ. Их украинцам в марте передала Австралия — для гуманитарных миссий.

Однако дроны модернизировали, начинив взрывчаткой. Орлов не исключил, что такие же беспилотники использовали при атаке на псковский аэродром.

«Картон, при соответствующей обработке лаками, материал достаточно прочный и вполне может сгодиться для одноразовых БПЛА. В этом нет новшества. К тому же чем легче беспилотник, тем сложнее его засечь средствами радиолокации», — подытожил эксперт.