Эксклюзив 03 апреля 2023, 12:38 (обновлено: 03 апреля 2023, 14:10) «Каждый террорист был экстремистом». Бывший разведчик — о необходимости усилить контроль за оппозицией Экс-разведчик Михайлов: идеология Треповой противоречит тому, чем занимался Татарский Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) / РИА «Новости»

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Государству необходимо усилить контроль над людьми, приезжающими в Россию, имеющими влияние на оппозиционно настроенных граждан, а также на непримиримых с другими взглядами россиян. Такое мнение в разговоре с «360» высказал член Совета по внешней и оборонной политике, бывший руководитель управления правительственной информации России, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

Далее — прямая речь.

Мы должны принимать меры по выявлению и фильтрации людей, приезжающих в Россию, по влиянию этих людей на наших внутренних протестных персонажей. Значительная часть таких граждан находится не в поле зрения специальных служб. Они живут по своему физиологическому графику, ждать от них можно все что угодно. Они не попадают в поле зрения, поэтому могут быть потенциальными исполнителями преступлений, в том числе такого [как убийство Владлена Татарского].

Что касается связи [с убийством журналиста и политолога Дарьи Дугиной], то она больше виртуальная. Следствие будет разбираться, на чем основан был мотив преступника. Моя точка зрения такова: [произошедшее и происходящее сейчас в России] — общая характеристика турбулентности в стране.

Люди, которые с Украиной плохо связаны, но токсичны с точки зрения своих политических взглядов, непримиримости к чужой позиции, могут совершать такого рода преступления. Надо иметь особый склад ума и психологических установок для убийства людей — носителей других взглядов и позиций.

Фото с места взрыва в Санкт-Петербурге / РИА «Новости»

О подозреваемой в убийстве Татарского

Сегодня задержали [предполагаемую] исполнительницу теракта [Дарью Трепову], которую дважды задерживали на митингах оппозиции. Если это действительно так — мы пока не можем обвинять ее, — это в очередной раз может подтверждать истину, что не каждый экстремист становится террористом, но каждый террорист на каком-то этапе был экстремистом.

Все, что сейчас связано с личностью девушки, свидетельствует о том, что ее политические, идеологические, психологические установки противоречили тому, чем занимался погибший Владлен Татарский.