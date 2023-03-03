Эксклюзив 03 марта 2023, 12:43 Против предателей и нацистов. О героическом поступке мальчика Феди Писатель Беседин: у «Русского добровольческого корпуса» нет идеи, только жажда убивать Автомобиль, расстрелянный нападавшими / Стоп-кадр видео ФСБ

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Диверсионная группа, называющая себя членами «Русского добровольческого корпуса» в составе ВСУ, утром 2 марта проникла в приграничный район Брянской области. В результате нападения погибли два мирных жителя, есть пострадавшие — в том числе мальчик по имени Федя. Несмотря на огнестрельное ранение, третьеклассник спас двух девочек и помог им скрыться от диверсантов. Писатель Платон Беседин в колонке для «360» рассказал, почему такие люди, как Федор, должны стать лицами новых поколений в России.

Далее — прямая речь.

Католические священники до того, как ушли совсем не туда, в голубые дали, были людьми обстоятельными, поэтому к большинству вещей относились крайне серьезно и педантично. Оттого и составили карту кругов ада Данте — и вот там, в последнем, девятом круге, находились предатели.

Неслучайно. То, что предательство, — грех, несомненно. И он живет в людях.

Моя бабушка, а она родом из Брянской области, рассказывала мне, как на улицы деревни, где она родилась, во время гитлеровской оккупации вышли люди с иконами — так они встречали нацистов. Их было немного, но они были. Потому что грех.

Потому что страх. Потому что непонимание.

История, как известно, повторяется. И вот уже спустя 80 лет в села Брянской области заходят нацисты — только не немецкие, а украинские.

Они, правда, называют себя представителями «Русского добровольческого корпуса». Вот только что там русского? В чем оно? Где оно?

Черти эти работают на украинские спецслужбы, выполняя их задание. Ну, а название у корпуса жутко пафосное, конечно.

Собственно, он, этот корпус, якобы сформированный из граждан России, перебравшихся на Украину, в основном и использовался для пиар-целей. Ну, а тут пробрался через границу.

Его представители записали пафосное сообщение. В нем они заявили стандартное, что они не рабы и рабы не они. Мол, восстаньте, россияне, и вперед. И тут же уверили, что безоружных корпус и такие, как они, не убивают, стариков не трогают, женщин, детей — тоже.

Вот на этом месте их история должна кончиться, потому что мы сразу же увидели бесчеловечных, циничных лицемеров, лжецов и подонков, которые убивают мирных людей. Более того, мы увидели трусов. Ведь вместо того, чтобы отправиться в Артемовск, эти черти напали на мирное село.

Есть двое погибших. Александр трудился оператором в котельной. Леонид работал в детском саду. Как эти люди навредили бесам из «Русского добровольческого корпуса»?

Они стояли с оружием в руках? Нет. Они бросались на них? Нет.

Нацистские черти просто взяли и расстреляли мирных людей развлечения ради. Последнее — «развлечения ради» — подчеркну.

Нет никакой идеи — только тупая, ненасытная жажда убивать. Ну, а затем лгать на камеру, красуясь и вещая, что мирных не тронут.

Почему я говорю «нацистские черти»? Потому что уже появилось достаточно информации о личностях террористов. Это приверженцы нацистской идеологии, всех этих белых движений и прочей отвратительной каши, которую залили им в головы.

Среди их кумиров — и Гитлер, и Навальный, и Немцов, и Тесак. То есть мы имеем дело не только с трусами, лжецами, но и с откровенными идиотами, впитавшими в себя ересь. Мы уже, на самом деле, видели таких «белых богов» — стирают белье в тюрьмах или молят о пощаде на поле боя.

И вот я вспомнил о том, как когда-то, в 40-е годы прошлого века, люди встречали нацистов. Сейчас этого не случилось. И не могло случиться. Более того, оказалось, что один мальчик — русский не на словах, а на деле — дал отпор нацистам, явив пример героизма.

Террористы открыли огонь по машине (они же мирных не трогают, угу) — в ней находились взрослый и трое детей, ехали в школу. Водителя убили сразу, а 10-летнего Федю ранили.

Но мальчик сориентировался, помог выбраться девочкам из машины и скомандовал им спрятаться в лесу. Спас.

После чего, переждав, поймал попутку, которая и увезла детей от места трагедии. Позднее мальчика прооперировали в местной больнице.

Сейчас готовятся документы о награждении Федора медалью «За отвагу». И уверен, каждый в России поддерживает это решение.

Таких Федоров у нас, на самом деле, немало. Каждый день приходят новости о том, как подросток спас кого-то из горящего дома или из ледяной проруби. Дети у нас замечательные, героические. И надо как можно больше показывать их на экранах. Такие дети, а не Дани Милохины должны стать лицами новых поколений.

И вот что еще важно: на фоне поступка Федора из Брянской области — настоящего русского мужика — действия чертей из какого-то там корпуса выглядят еще более мелко, пошло и гадко.

Они кажутся и не людьми вовсе, а насекомыми. Вроде тараканов. Выключил свет — и они выползли из нор. Включил свет — и тараканы разбежались в сторону. Что ж, пришло время прихлопнуть этих чертей тапком.