Эксклюзив 31 марта 2023, 00:14 «Нужно разобраться в деле». Адвокат экс-медика из Видного назвал клеветой сообщения о высадке ребенка из скорой Адвокат Алешкин: данные о высадке больного ребенка с матерью из скорой в Видном — клевета Pxhere

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Бывший врач, который потребовал дополнительную плату за перевозку больного ребенка в Видном, подозревается только по одной статье — покушение на мошенничество. Об этом в беседе с «360» заявил его адвокат Андрей Алешкин. Правозащитник призвал не распространять ложную информацию о его подзащитном.

«Хочу сказать, что в отношении моего подзащитного сейчас вменяется всего по одной статье — покушение на мошенничество, часть первая. Это преступление незначительной тяжести», — сказал он.

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Никакие другие преступления его подзащитному не вменяются. По его словам, по части неоказания медицинской помощи все детали дела изучены специалистами. Они не нашли подтверждения в виновности медика по этой статье.

«То есть никто никуда никого не высаживал. Соответственно, никто по дороге на остановке никого не оставлял. Мы все вариации в СМИ уже прочитали, какие есть. Это не соответствует действительности. Я прошу эту информацию не тиражировать, потому что она является клеветой», — подчеркнул Алешкин.

Он призвал СМИ корректно передавать информацию по этому делу и не сопровождать ее излишней эмоциональностью. Из-за этого, пояснил адвокат, люди получают недостоверные данные.

У нас сегодня только сплошные эмоции. И люди, которые сегодня принимают решения, в том числе уважаемые люди, получают информацию, мягко говоря, искаженную. В деле необходимо разбираться досконально, устанавливать все обстоятельства, а не заниматься шапкозакидательством. Андрей Алешкин Адвокат

Также он опроверг информацию о том, что на потерпевших оказывалось давление. По его словам, подзащитный им не звонил и не писал.

«По крайней мере со стороны нас этого точно нет. Эти обстоятельства были заявлены в суде, но они никак не подтверждены. А именно не был подтвержден факт того, кто эти люди, которые пишут некие смски, кто это звонит. Поэтому все обвинения в адрес моего подзащитного являются огульными, неподтвержденными, фактически противоречащие самому делу и событиям, которые произошли», — добавил адвокат.

Адвокат потерпевшей семьи Евгений Корчаго сообщил, что отцу мальчика и его жене поступают многочисленные угрозы. Он поблагодарил суд за профессионализм, который отправил под домашний арест экс-медика.

Алешкин же сообщил, что будет обжаловать решение суда. По его мнение, оно было ангажировано общественным резонансом.

Отец подростка, с которым произошла эта история, рассказал подробности в беседе с «360».