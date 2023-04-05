Эксклюзив 05 апреля 2023, 20:47 «Нравится цвет крови». Напавшую на одноклассниц девочку из Башкирии могли гнобить в школе Пострадавших от рук одноклассницы школьниц из Башкирии доставили в больницу

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Учащаяся школы в Башкирии напала на своих одноклассниц с ножом. Источник «360» рассказал, что одна из пострадавших девочек получила удары в руку и спину, а нападавшая школьница «с детства любила мстить».

Девочек увезли в больницу

По имеющимся данным, школьница взяла нож из дома. В кабинете технологии она накинулась на своих одноклассниц. Дежурный сотрудник пресс-центра МВД по Республике Башкортостан сообщил «360», что из школы поступило обращение около 14:30 по местному времени.

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«В дежурную часть отдела по Иглинскому району поступило сообщение из учебного заведения <…>, что одна из учениц седьмого класса местной школы причинила телесные повреждения двум одноклассницам», — отметили в ведомстве.

На место происшествия сразу выехали полицейские. Сейчас они работают с подозреваемой.

«Пострадавшие девочки доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Все обстоятельства происшествия уточняются», — подчеркнули в пресс-службе регионального МВД.

Нападавшую гнобили

Директор школы, в которой произошла потасовка, отметил, что раньше подобным образом нападавшая себя не вела.

«Пока ничего не могу сказать. <…> Все нормально [с пострадавшими], дома находятся. <…> Мелкие травмы», — рассказал он.

Источник «360» рассказал, что напавшую девочку гнобили. Об этом она сама рассказала правоохранителям, отметил он.

«Я знаю, что девочка, которую гнобили, пырнула ножом одну девочку в шею, а другую — в запястье и спину. <…> Почему ее гнобили, я не знаю. А то, что гнобили, она сама сказала полиции», — пояснил собеседник.

Нравится цвет крови

По информации источника, знакомого с ситуацией, одна из пострадавших школьниц чувствует себя хорошо. По словам собеседника, девочка не провоцировала одноклассницу, она не знает, почему все так произошло.

«Говорят, она (нападавшая — прим. ред.) радовалась очень и говорила: „Как же мне нравится цвет крови“. Она еще с начальных классов любила мстить: могла кнопки подложить, палку кинуть, могла завидовать всячески, ручку сломать чью-нибудь», — рассказал источник «360».

Нападение случилось днем 5 апреля. СК организовал проверку по факту нанесения травм несовершеннолетним.