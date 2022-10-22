Теракт на Дубровке: как это было, сколько жертв, почему трагедия не повторится | 360°

Эксклюзив 22 октября 2022, 16:19 Трагедии «Норд-Ост» 20 лет. Она никогда не повторится, и вот почему Член КС Росгвардии Насонов: уровень обеспечения безопасности в РФ значительно вырос flickr

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Ровно 20 лет назад произошла трагедия на мюзикле «Норд-Ост», которая унесла более 100 человеческих жизней. «360» выяснил у экспертов, какие уроки силовики извлекли из теракта на Дубровке и что позволило снизить террористическую угрозу.

«Норд-Ост», как часто обобщенно называют ту трагедию, произошел 23 октября 2002 года. Чеченские боевики захватили Театральный центр на Дубровке, где проходил мюзикл по роману «Два капитана» Вениамина Каверина. Заложниками стали 919 человек — зрители, актеры, работники учреждения. Часть из них освободили в результате переговоров, некоторые смогли бежать. Остальные оставались в театральном центре три дня — все это время журналисты подробно освещали происходящее, а тысячи россиян были прикованы к экрану и с нетерпением ждали действий российских спецслужб.

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В это время спецслужбы тщательно готовили операцию по освобождению заложников. Ситуация сильно осложнялась тем, что террористы досконально изучили здание. Кроме того, как вспоминал в беседе с «Газетой.ru» ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Милицкий, по залу расставили женщин-смертниц таким образом, чтобы в случае взрывов погибло максимум людей. Кроме того, взрывы, если бы они произошли, могли затронуть и ближайшее метро. Прорабатывались разные варианты действий. Наконец, через трое суток, утром 26 октября, «Альфа» начала российские спасательную операцию. В зал пустили токсичный газ, состав которого до сих пор неизвестен.

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В результате были ликвидированы все 40 террористов и никто из женщин-смертниц не успел привести взрывчатку в действие. Можно было бы назвать операцию удачной, если бы не то, что только по официальным данным погибло 130 заложников (по другим сведениям — 174).

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Газ «добивал» ослабленных голодом и стрессом заложников. По данных СМИ, даже медики не знали его состава, и это явно не помогало при лечении. По словам Милицкого, были и ошибки при эвакуации — часть людей вывезли на заранее подготовленных «скорых» под контролем медиков (эти в основном выжили), а некоторых — на другом транспорте, и среди таких многие погибли.

Трагический контекст

Начало нулевых было неспокойным временем для России. «Норд-Осту» предшествовало несколько подобных событий, правда, с меньшим числом жертв.

Так, 8 августа 2000 года случился взрыв в подземном переходе под Пушкинской площадью в Москве. Погибли 13 человек, 118 получили травмы. Позже, 15 марта 2001 года, террористы захватили самолет с более чем 160 пассажирами, летевший в Москву из Стамбула, — заложников освободили штурмом, но двое из них погибли. В конце апреля 2002 года бомба взорвалась на рынке во Владикавказе, погибли 10 человек и пострадали 40. А 9 мая произошел взрыв во время праздничных мероприятий в Дагестане, жертвами стали 43 человека.

Наконец, в 2004 году террористы захватили школу в Беслане, погибли более 300 человек, в том числе 186 детей.

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Это был последний теракт такого масштаба, отметил в беседе с «360» президент Международной Ассоциаций ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«После „Норд-Оста“ и Беслана таких трагедий больше, к счастью, не было. Но, если говорить откровенно, на сегодняшний момент ситуация изменилась, и та террористическая деятельность, которую сейчас организовали украинская служба безопасности, все спецслужбы НАТО, проявляются во взрывах, убийствах, терактах», — напомнил эксперт.

Он заметил, что по мере приближения спецоперации на Украине к победному завершению количество таких атак может расти.

«Это серьезные такие ситуации, с которым спецслужбам необходимо справиться. Очень надеюсь, что мы не допустим того, что было в „Норд-Осте“», — подчеркнул Гончаров.

Системная работа

С начала 2000-х уровень обеспечения безопасности в России значительно вырос. В первую очередь изменились технические возможности, пояснил эксперт по безопасности, ветеран боевых действий Роман Насонов.

На всех объектах с массовым пребыванием людей ввели паспорта безопасности, которые определяют порядок эвакуации, порядок действий должностных лиц, нормы допуска и другие необходимые инструкции. В массовое применение поступили приборы, позволяющие идентифицировать взрывчатые вещества: интроскопы, газоанализаторы. Необходимым атрибутом стали рамки металлообнаружителей. Роман Насонов эксперт по безопасности, член Координационного совета Росгвардии

Кстати, некоторые свидетельства технических изменений россияне могут наблюдать своими глазами: как рассказал Насонов, на каждой станции метро ближе к выходу стоят «металлические круглые изделия», которые могут блокировать взрыв устройства мощностью до пяти килограммов.

«Взрывчатое вещество не надо куда-то выносить, не надо оцеплять, — просто бросить в круглое заклепанное металлическое изделие, закрыть крышкой, и пять килограммов взрывчатого вещества в эквиваленте оно удержит. Внешнего повреждения не будет», — объяснил эксперт.

По его словам, при подготовки спецподразделений стали более системно и массово рассматриваться действия в случае теракта. Кроме того, улучшилась система инженерного обеспечения этих подразделений. Усовершенствовалась и межведомственная подготовка специалистов: если раньше подобными делами занималась только ФСБ, то теперь в случае чрезвычайной ситуации готовы привлекаться и Росгвардия, и МЧС, и другие специальных подразделения. Наконец, появилась отдельная специальность: психолог, обладающий навыками ведения переговоров с террористами. Такой специалист теперь есть в каждом подразделении.

Есть основания рассчитывать, что уроки «Норд-Оста» и других терактов выучены, но применять новые знания не придется.