Происшествия 01 марта 2023, 15:39 Нидерландский сейсмолог предупредил мир о новом масштабном землетрясении. Что поможет избежать трагедии Ученый Завьялов: землетрясение магнитудой 8,5 и выше бывает в среднем раз в год РИА «Новости»

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В марте человечество ждет еще одно разрушительное землетрясение магнитудой 8,5 и выше, заявил нидерландский сейсмолог, который ранее предсказал катастрофу в Турции. Удар стихии случится в первых числах месяца и может затронуть 12 регионов планеты, в том числе Курильские острова. Эксперты уверены, что с такой точностью предсказать стихийное бедствие нельзя, но сильное землетрясение действительно возможно. «360» разобрался, реально ли не допустить повторения трагедии в Турции и Сирии.

Сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс за три дня до февральского землетрясения в Турции и Сирии на своей странице в Twitter сообщил, что «рано или поздно <…> землетрясение магнитудой приблизительно 7,5» произойдет на юге и в центре Турции, в Иордании, Сирии и Ливане.

Скриншот поста Франка Хугербитса перед землетрясением в Турции / Twitter

Теперь Хугербитс сделал еще один прогноз. Научный институт Solar System Geometry Survey (SSGEOS), где работает сейсмолог, опубликовал новый видеообзор, в котором Хугербитс предупредил о риске большой сейсмической активности в период с 3–4 и 6–7 марта.

По данным ученых, землетрясение магнитудой 8,5 и выше может произойти в 12 точках планеты. В «красной» зоне оказались юг Японии, Индонезия, Португалия, Греция, Пакистан и часть Северной Америки, а также Курильские острова — часть России.

Спровоцировать подземные толчки, по данным SSGEOS, может «сближение планет», которое случится 2 и 5 марта.

«Я не преувеличиваю, не пытаюсь посеять страх. Это лишь предупреждение, потому что критическая планетарная геометрия вызывает большие сейсмические явления. Нельзя узнать наверняка, но первая неделя марта будет крайне критической. Мы можем увидеть землетрясения магнитудой более 7 или 8», — утверждает Хугербитс.

Последствия землетрясения в Турции / РИА «Новости»

Землетрясению быть?

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН доктор физико-математических наук Сергей Пулинец рассказал «360», что сейсмолог из Института физики Земли РАН Алексей Любушин еще в прошлом году говорил о риске землетрясения такой силы в регионе Японии — у южной части острова Хонсю. Он делает свои прогнозы по спектральному анализу микросейсм — колебаний поверхности Земли малой амплитуды, которые вызваны прохождением циклонов и другими атмосферными явлениями.

«Любушин выступал с этим прогнозом на ученом совете Института физики Земли. Существуют и другие индикаторы, которые показывают, что готовится сильное землетрясение. Но я бы не сказал, что на это влияет состояние планет», — отметил Пулинец.

Последствия землетрясения в Турции / РИА «Новости»

Сильное землетрясение действительно может произойти — в марте, апреле или любом другом месяце. Дело в том, что подземные толчки магнитудой 8 и выше бывают в год в среднем один раз.

Об этом говорит статистика более чем за 100 лет, напомнил в разговоре с «360» заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН доктор физико-математических наук Алексей Завьялов. Однако более точный прогноз дать нереально.

Мы не обладаем еще такими знаниями, чтобы предсказывать конкретные события в конкретном месте. <…> Вполне возможно, что землетрясение произойдет где-то на планете. Где? Могу только сказать, что в одном из сейсмоактивных районов. Алексей Завьялов

К основным сейсмоактивным местам планеты относятся Альпийско-Гималайский орогенный пояс, Срединно-Атлантический хребет, а также Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо, где происходит подавляющее число сейсмических событий.

«Рано или поздно в сейсмоактивных районах происходят землетрясения, в том числе сильные. Но когда, где конкретно и какой силы — никто сказать не может», — подчеркнул Алексей Завьялов.

Последствия землетрясения в Турции / РИА «Новости»

Жертв можно избежать

«Если есть прогноз, то, конечно, надо выводить людей на улицы и ждать. Но прогноз должен быть точным — вы же не можете заставить людей месяц сидеть на улице. Нужен краткосрочный прогноз, а это проблема сейсмологии. Его делать никто не умеет», — предупредил Пулинец.

В любом случае можно не допустить повторения трагедии. По последним данным, землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7, которые произошли 6 февраля, унесли жизни более 45 тысяч человек в Турции. В Сирии погибли свыше восьми тысяч.

«Чтобы не допустить такого, нужно нормально строить дома. Большинство жертв — на совести архитекторов и строителей», — отметил Сергей Пулинец.

Рядом с эпицентром землетрясения есть город, в котором не обрушилось ни одно здание и выжили все жители. Речь идет об Эрзине — пережить удар стихии удалось благодаря строгой политике мэра Оккеша Эльмасоглу.

Он следил за качеством строительства и разрешал возводить здание только при соблюдении всех правил. Эльмасоглу не давал поблажек никому, в том числе своим родственникам.

Такого же мнения придерживается Алексей Завьялов. Новые здания надо проектировать с учетом тех знаний о сейсмической опасности, которыми обладают ученые.

«Но мало их правильно спроектировать, надо построить качественно, с соблюдением прописанных в проекте регламентов. Еще важнее контролировать сейсмическую устойчивость построенных зданий. Это большая проблема, которая требует больших финансовых средств», — подытожил он.