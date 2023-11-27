Происшествия 27 ноября 2023, 17:16 Непогода против боносетевой защиты Крыма. Сыграет ли шторм на руку Киеву? Военный эксперт Матвийчук: российские войска лучше подготовлены к катаклизмам РИА «Новости»

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Шторм в Крыму мог разнести специальную защиту от кораблей и морских дронов ВСУ. Однако Украине не удастся использовать природные катаклизмы для внезапного нападения: засечь неприятеля поможет слаженная система разведки, а на линии фронта россиян защищают основательные укрепления.

Шторм мог повредить боносетевые заграждения

Вечером 26 ноября на юг России обрушился «шторм века». Ураган в прибрежных районах Краснодарского края сносил все на своем пути: остановочные павильоны, машины и мусорные баки.

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Потоки воды залили первые этажи жилых домов, а кое-где здания просто не выдержали напора стихии.

Крым тоже не пощадило: скорость ураганного ветра там достигала 144 километров в час. Пострадали девять человек, известно как минимум об одном погибшем на полуострове: житель села Морское под Судаком пошел посмотреть на море, волна подхватила и унесла его. Позже тело нашли возле местного пансионата.

Мощный шторм мог принести не только гуманитарные проблемы: есть вероятность, что удары волн повредили боносетевые заграждения у бухт и Крымского моста — барьеры, которые не дают проникнуть в акваторию нарушителям.

Страдают обе стороны

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук напомнил в разговоре с «360», что климатические кризисы действуют на обе стороны конфликта. Противник едва ли попытается использовать непогоду для внезапной атаки. Выигрывает в такой ситуации тот, кто был наиболее подготовлен, а россиянам в этом не отказать.

На фронте выигрывает тот, кто лучше укрыт. Думаю, наши войска лучше укрыты, потому что они находятся в долговременных огневых сооружениях. Поедет вражеский танк и тут же в болоте утонет, наши его расстреляют. Дроны в такую погоду не летают, значит, и корректировки никакой. Так что сейчас у ВСУ проигрышный вариант в любом случае. Анатолий Матвийчук

Что касается боносетевых заграждений, то их восстановление на займет много времени. К тому же даже в поврежденном состоянии они представляют собой неплохие препятствия, подчеркнул военный эксперт.

Флот, который остался у Украины, довольно слабый, а сила волнения моря столь велика, что и тяжелые корабли не могут выйти из бухт.

Дрон Военно-морских сил Финляндии REMUS-100 / Викимедиа

«Работает звукоакустическая, гидрометрическая и прочие виды разведок. Появятся дроны в зоне обнаружения — будут тут же расстреляны российскими кораблями. Впрочем, такой сильный шторм любой морской беспилотник попросту утопит», — заверил Матвийчук.

Кстати, до конца 2023 года российский флот получит опытные образцы морских дронов. Они достаточно компактны, с малой осадкой и плохо заметны над поверхностью воды, но при этом способны развивать скорость до 80 километров в час и нести нагрузку в 600 килограммов.

Опытный движитель для российских морских дронов / РИА «Новости»

Сказки о климатическом оружии

Украинские власти пока не додумались снова обвинить Россию в использовании климатического оружия. Хотя еще прошлой весной Генеральный штаб ВСУ всерьез заявлял, что сильные дожди в Артемовске стали результатом вмешательства «руки Кремля».

Однако украинцы, как обычно, неоригинальны. Например, в феврале 2021 года, когда сильные морозы и снегопады вызвали настоящий коллапс в США, американское Центральное разведывательное управление выясняло, могло ли некое «враждебное государство» устроить этот снежный ад.

Иронично, но любители конспирологии обвиняли в этом как раз американцев. Якобы их тайные разработки могут не только вызывать землетрясения, засухи и наводнения, но и контролировать разум людей и даже внушать им синдром хронической усталости. Доказательств этим гипотезам никаких нет, науке они противоречат, хотя многие верят.

Микроволновка для атмосферы

Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко рассказал «360», что в западных странах занимаются разработкой климатического оружия. Теоретически его можно создать, однако пока никто не признался в подобных экспериментах или успехах в этой области.

У американцев существует станция на Аляске — комплекс ионосферных исследований HAARP. Есть подозрения, что это, грубо говоря, нечто вроде микроволновой печки для атмосферы: когда ее включают, изменяются маршруты ветров и климат в некоторых уголках планеты. Алексей Борзенко

Исследователи заметили, что там, где не должно быть дождей, они появляются, а там, где хлестали ливни, вдруг начиналась засуха, уточнил собеседник «360».

Например, в 2010 году осадки, которые должны были выпасть в России, пришлись на долю Индии и Пакистана, а россияне задыхались от жара и дыма пожаров.

Антенная решетка HAARP на Аляске / Викимедиа

«Открытых сведений о работе американской станции нет. Однако метеорологи учитывают, когда американцы включают и выключают HAARP, иначе у них сбиваются все прогнозы. Сведений о том, что кто-то еще пытается создать какое-то климатическое оружие, не существует», — добавил Борзенко.

Россия таких разработок не ведет из-за их бессмысленности: любые перемены климата в чужих странах непременно аукнутся на собственной стране. Шторм в Крыму и на Кубани — стихийное бедствие. Ранее сильные наводнения были в Саудовской Аравии, странах Ближнего Востока, Турции, напомнил эксперт.