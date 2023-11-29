Эксклюзив 29 ноября 2023, 18:59 «Не верю, что его так переклинило». Знакомая — о задержанном за попытку теракта в Подмосковье Знакомая подозреваемого в терроризме в Подмосковье не поверила в его вину Print Screen видео ГСУ СК России по Москве

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В Москве задержали мужчину, которого заподозрили в планировании теракта на железнодорожной станции в области. Ему уже предъявили обвинение, он находится в изоляторе. Знакомая обвиняемого, Любовь, заявила «360», что не верит в то, что он способен на такой поступок.

«Не поверю в это. Как может военнослужащий, который находится на Украине, быть уже в Москве? Он в конце октября — начале ноября только уехал туда <…> Он не может быть террористом, тем более изготовить взрывчатые вещества. Вы что!» — недоумевала женщина.

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Мужчина — уроженец Нижегородской области, в Москве жил с 2012-2013 года. В столице снимал квартиру. Работал в крупной железнодорожной компании, но, по словам собеседницы «360», из-за недопониманий с начальством уволился. Некоторое время был машинистом в столичном метро. Сам задержанный никогда не высказывался против России, был патриотом, острой нужды в деньгах не испытывал, отметила Любовь.

«Как такое могло быть?»

Она рассказала, что мужчина отправился в зону спецоперации в 2022 году, но получил контузию и вернулся домой. Летом 2023 года у него умерла жена — у нее диагностировали лекарственный гепатит.

«В октябре он ездил домой, предупреждал, что отметит день рождения и пойдет на службу», — вспомнила Любовь.

Мужчина заключил контракт. Во время службы он поддерживал связь с Любовью и, по ее словам, присылал ей видео с товарищами.

«Парень с мозгами, с руками. Тем более заключил контракт <…> как такое могло быть вообще? <…> Ни за что не поверю, что его так переклинило», — резюмировала она.

Суд заключил мужчину под стражу на два месяца. Его обвинили в приготовлении к теракту и покушении на незаконное изготовление взрывчатых веществ. По данным следствия, в ноябре 2023 года 40-летнему мужчине заказчик пообещал заплатить за теракт.