Эксклюзив 15 августа 2023, 18:29 «Не понимают, что происходит». Врач описал состояние пострадавших при взрыве в Дагестане Главврач Гасанов: многие пострадавшие при взрыве в Дагестане получили сотрясение

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Многие пострадавшие при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы получили сотрясение головного мозга. Некоторые пациенты находятся в прострации после пережитого. Так в беседе с «360» описал состояние людей, оказавшихся в эпицентре, главный врач Республиканского центра травматологии и ортопедии Абдурахман Гасанов.

Он сообщил, что заранее никто не ожидал большого наплыва пациентов, хотя звук взрыва слышали даже в больнице.

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Минздрав республики поручил организовать помощь пострадавшим. В Дагестан вызвали специалистов из Москвы, но они смогли приехать только на следующий день после ЧП.

«Вчера организовали все сами. У нас сотрудники все пришли, несмотря на позднее, нерабочее время. Некоторых мы пригласили, некоторые, которые услышали, добровольно сами пришли и работали. Было, что с других медицинских учреждений звонили, спрашивали, интересовались, нужна помощь или нет», — отметил главврач.

Состояние пострадавших

По словам собеседника «360», почти у всех пострадавших обнаружили сотрясение мозга. Распространенными травмами оказались ссадины и ушибы.

Есть более тяжелые пациенты, они сейчас находятся в реанимации, есть менее тяжелые. Но в основном превалировали травмы: сотрясение головного мозга, многооскольчатые ранения, осколочные ранения, перелом костей разных, разрывы внутренних органов есть.

Самое тяжелое состояние у тех, кто лежит в реанимации. У всех этих пациентов сочетанные травмы, то есть сочетание черепно-мозговой травмы, повреждений грудной клетки, живота и скелетных травм, пояснил главный врач медучреждения.

Среди пострадавших есть люди с повреждениями как нижних, так и верхних конечностей, сообщил специалист. Он также ответил на вопрос, после каких травм сложнее всего восстановиться.

«По практике, это торакальная травма, тяжелые торакальные, черепно-мозговые травмы — они, как правило, друг друга осложняют», — сказал Гасанов.

Число пациентов постоянно меняется

Главврач не смог сказать точно, сколько пострадавших сейчас находятся в центре, поскольку цифры постоянно меняются. Некоторые пациенты обратились за помощью только на следующий день после взрыва. Одних людей отпускают домой, а других кладут в больницу.

Вчера обратилось к нам 27 человек, из них некоторых мы отпустили на амбулаторное лечение, а всех, кто нуждался в лечении, госпитализировали.

С пострадавшими работают психологи

Гасанов также описал психологическое состояние пациентов. На многих из них сказалось пережитое во время ЧП.

«Некоторые, конечно, в прострации находятся, не понимают, что происходит. Может, это результат травмы», — отметил главный врач.

Есть пострадавшие, которые не только получили повреждения, но и потеряли близких. Один из пациентов рассказал, что у него на руках умерла жена.

«Это тяжелая ситуация, на самом деле. Но с утра сегодня к нам на помощь пришли психологи, в том числе из медицины катастроф, из соседнего нашего региона — из Пятигорска. Свои специалисты с утра поработали, но у них своя программа», — заключил Гасанов.