Эксклюзив 02 августа 2023, 21:54 «Не ожидал нападения». Избитый баскетболист Шабалкин рассказал о конфликте с подрядчиком Избитый в Химках баскетболист Шабалкин заявил, что не ожидал нападения от подрядчика РИА «Новости»

Читать 360tv в

Баскетболист Никита Шабалкин, избитый возле автомойки в Химках, рассказал «360», что в тот день приехал на один из своих строительных объектов, чтобы обсудить с подрядчиком выполненные работы. У спортсмена были видеодоказательства, что заявленные к приемке работы не соответствуют действительности. Однако подрядчик даже не выслушал до конца Шабалкина, а сразу набросился на него с кулаками.

Нападение вместо разговора

«У меня было подтверждение, что заявленные к приемке работы не соответствуют действительности, а в качестве подтверждения имелись записи с камер наблюдения. Я сообщил своему подрядчику <…>, что его обман зафиксирован на видео. Но [тот], вместо того чтобы выслушать, набросился на меня, я не ожидал нападения», — сообщил баскетболист.

Реклама

Проходящие мимо люди, как добавил Шабалкин, остановили избиение. После этого спортсмен зашел в кафе смыть кровь. В заведении, по словам Шабалкина, на него опять набросился подрядчик с группой рабочих. Спортсмен отметил, что точное количество напавших на него людей он назвать не может.

«Меня сбили с ног, я потерял сознание от наносимых ударов. Кто вызвал скорую и все последующие события, я не помню», — добавил Шабалкин.

В истории разберутся правоохранители

Он отметил, что ему не просто публично комментировать ситуацию. Шабалкин хочет, чтобы в произошедшем разобрались правоохранители, а виновные понесли наказание. Спортсмен признался, что ему тяжело осознавать, что такая история может все еще произойти и никто от этого не застрахован.

Я за мирное решение любых вопросов. Наша жизнь и задачи, которые мы перед собой ставим, намного важнее, чем сотня кубометров грунта, о которых был разговор. Никита Шабалкин Баскетболист

После завершения спортивной карьеры он окончил университет и занялся строительством. В качестве девелопера Шабалкин реализовал жилой комплекс, фитнес центр, а сейчас в работе находятся несколько проектов, где помимо жилья будут построены социально значимые объекты.

«И, конечно, для меня на первом месте развитие нашей Московской области. Ну и уж точно я не хочу возвращения в 90-е с решением конфликтов путем драки с возможными печальными последствиями, все должно решаться в правовом поле», — сказал Шабалкин.

Он добавил, что сейчас намерен сосредоточится на своих текущих делах, «а наказание виновных — дело правоохранительных органов».

Конфликт

Родственник Шабалкина ранее рассказывал «360», что избитый баскетболист оказался в больнице, медики диагностировали у него сотрясение мозга. Источник «360» уточнял, что спортсмен пострадал из-за бытового конфликта, причиной которого стал ремонт дома.

Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила, что дежурная часть по городскому округу Химки получила информацию об избитом мужчине 1986 года рождения. Данные передали правоохранителям из больницы, куда пострадавший поступил с телесными повреждениями. В пресс-службе имя пациента не назвали, но позднее выяснилось, что им оказался Никита Шабалкин.

Предполагаемый оппонент баскетболиста рассказал «360», что с Шабалкиным подрался его коллега. Ему же самому ничего не известно о драке.