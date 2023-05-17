Эксклюзив 17 мая 2023, 17:46 «Не хочу, чтобы ее посадили». Отец погибшего при падении телевизора ребенка отказался разбираться с няней Отец погибшего при падении телевизора ребенка в Уфе отказался писать заявление на няню Пресс-служба Следственного комитета

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В Уфе двухлетний ребенок погиб после падения на него телевизора в квартире у няни. Отец умершего младенца сообщил «360», что не будет разбираться с женщиной.

Он пояснил, что няня организовала в своей квартире подобие детского сада и взяла на попечение несколько детей. В момент происшествия она ушла на кухню.

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«Она была с детьми. Телевизор, говорит, упал. Огромный телевизор. <…> Она говорит, что была на кухне», — рассказал мужчина.

Когда вернулась в комнату, увидела, что ребенок лежит под телевизором. Она не смогла вызвать скорую помощь, потому что не знает русский язык. Женщина сообщила о случившемся отцу ребенка, который сразу же выдвинулся к ней. Он же и вызвал бригаду скорой.

«Я в другом месте был, я по дороге уже узнал. Пока приехал, там уже были две скорые», — уточнил отец погибшего.

Скончавшийся ребенок — единственный в семье. Ему было два года и два месяца.

«Он уже кое-что говорил, кое-что понимал. <…> [Няня работала] полтора месяца. Мы к няне каждый день возим ребенка, вечером забираем. У нее дома происшествие случилось», — подчеркнул он.

Мужчина признался, что не собирается писать на нее заявление. Он пожалел женщину, которая приехала в Уфу на заработки.

«Нет, не хочу [судебных разбирательств]. У нее тоже ребенок, она тоже, как мы, приезжая. Как мужчина, я не хочу, чтобы ее посадили. <…> Она тоже, наверно, не специально. Она тоже деньги заработать приехала», — отметил мужчина.

У няни в «домашнем детском саду» находилось около пяти детей. Мужчина познакомился с ней через интернет. Он узнал, что женщина предоставляет услуги няни. Отец погибшего добавил, что каждый день лично привозил ей ребенка и забирал вечером.