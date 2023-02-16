Эксклюзив 16 февраля 2023, 23:56 Назад в Средневековье. Канализационный коллапс лишил жителей Астрахани свежего воздуха Депутат заксобрания Фурик: проблема с канализацией в Астрахани касается и области

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Улицы Астрахани часто превращаются в реки нечистот, будто в городах средневековой Европы. Жители города устали бегать по инстанциям и бьют тревогу, пытаясь добиться решения проблемы. Когда у людей получится вздохнуть полной грудью, не поморщившись — попытался выяснить «360».

Проверка на рвотный рефлекс

В редакцию «360» обратился Денис Б. Он рассказал, что Астрахань тонет в нечистотах. На улице Белгородской, по его словам, «машины вынуждены плыть по реке дерьма», а пешеходы — искать обход, чтобы не задохнуться.

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На видеозаписи, которую он прислал, это прекрасно видно. В воздухе, по словам астраханца, стоит непередаваемая вонь. Денис заверил, что любому, кто идет или едет по Белгородской улице, обеспечена проверка на рвотный рефлекс. Местные коммунальщики, подчеркнул он, только и могут, что изредка приезжать для откачки нечистот.

«А на следующий день все по новой», — пожаловался горожанин.

Улица Фиолетова в районе дома № 34. «Постоянно течет», — написал местный житель Александр М. / Телеканал «360»

На улице Фиолетова, в районе дома № 34, тоже «постоянно течет», рассказал другой собеседник «360» — Андрей М.

В конце января почти во всех городских пабликах в социальных сетях Виталий К. опубликовал пост о том, что город буквально утопает в фекалиях, а «после каждого дождя — апокалипсис».

В комментариях к посту можно найти еще целый ряд адресов, где люди столкнулись с аналогичными проблемами.

«Астрахань в дерьме», — написал один из пользователей соцсети.

"ВКонтакте"

В переписке с «360» некоторые жители Астрахани подтвердили, что проблема существует давно. Все предложенные на сегодняшний день администрацией решения, по их словам, можно назвать ситуативными. Надежду на решение вопроса многие попросту потеряли.

«Люди редко обращаются [с этой проблемой] в соответствующие инстанции», — написал один из жителей города.

Оно и понятно: дозвониться хотя бы по одному из телефонов МУП «Астрводоконал» у «360» тоже не вышло.

За две недели 500 аварий

Местные СМИ неоднократно освещали «фекальную» проблему. Например, «Блокнот» писал о том, что на улице Генерала Герасименко жители жаловались на затопленный стоками подвал. В августе «Московский комсомолец» рассказал о залитой нечистотами отремонтированной дороге. На проблемы жителей улицы Белгородской в прошлом году обращала внимание астраханская редакция «Аргументов и фактов».

РИА «Новости»

С приходом зимы проблема обострилась. Астраханский новостной портал Kaspyinfo назвал целый ряд улиц, которые накрыл «канализационный кошмар». В конце декабря о «фекальной» катастрофе говорили во время прямой линии с губернатором региона Игорем Бабушкиным.

«Действительно в связи с резким понижением температуры количество аварийных ситуаций на сетях водоканала возросло в разы. За две недели морозов произошло 240 аварий на сетях водопровода и почти 500 — на сетях канализации. Это очень много. А бригад — мало», — процитировало его местное издание Ast-news.ru.

ИА «Красная весна» 16 февраля сообщило, что новый прорыв сточных вод произошел в Трусовском районе Астрахани. Нечистоты попали в речку, впадающую в Волгу. Агентство уточнило, что ранее в этом районе планировали провести праздник ко Дню защитника Отечества — поселковый рыбацкий фестиваль, но «теперь смысла в этом мероприятии нет».

Коммунальщики не виноваты?

Жители предполагают, что такая ситуация складывается из-за активного ввода в эксплуатацию нового жилья: канализация просто не рассчитана на такую застройку.

Астрахань. 2021 год. / РИА «Новости»

Эколог, автор учебника «Управление ЖКХ» Илья Рыбальченко пояснил «360», что главная причина — в неприспособленности старой канализации к изменившемуся с прошлого века составу стоков.

«Чего стоит одно только изменение стиральных порошков с фосфатами в составе, препятствующими развитию микроорганизмов, которые перерабатывают канализационные стоки», — отметил он.

Раньше был своеобразный поединок между органикой и бактериями, и по пути к очистным сооружениям последние постепенно все разлагали. Теперь разложение органики происходит гораздо медленнее, подчеркнул Рыбальченко.

РИА «Новости»

Другая проблема, указал эколог, заключается в волокнистой структуре органических остатков, которые люди зачастую бездумно сбрасывают в канализацию.

«Возьмем, к примеру, банан. Казалось бы, он мягкий, ничего не случится. А нет! Так как он волокнистый, то способен накапливать другой мелкий мусор, а значит, образуется пробка», — привел пример он.

Третья причина — установка населением диспоузеров, специальных измельчителей пищевых отходов. Это, по словам Рыбальченко, приводит к увеличению вязкости потока.

РИА «Новости»

Эксперт призвал не обвинять коммунальщиков в безалаберности. Скорее всего, они честно выполняли регламентные работы. Однако старые канализационные трубы не выдерживают нагрузки.

«Надо смотреть, были ли предусмотрены соответствующие инвестиционные программы по обновлению сетей. Ну и, конечно, проверить, выполнялись ли вовремя все регламентные работы», — подытожил Рыбальченко.

Проблема областного масштаба

Депутат заксобрания Астраханской области Алексей Фурик подтвердил «360» наличие проблемы с канализацией.

«Сам видел эту проблему. <…> Это связано с износом канализационной сети. <…> Люди возмущаются — это правильно. Основания для этого есть. <…> Ходить нельзя! Очень сложно», — прокомментировал он ситуацию.

Депутат отметил, что общался с губернатором по этому поводу.

«Он знает об этом. <…> Это проблема даже не города, а области, правительства области», — сказал депутат.

Есть основания полагать, заверил Фурик, что в скором времени дело сдвинется с мертвой точки.

«[Есть] соответствующая программа на этот год, которая предусматривает выделение федеральных средств, чтобы решить вопрос. <…> Я знаю, что какие-то миллиарды из федерального бюджета предусмотрены», — подчеркнул он.

«360» направил запросы мэру Астрахани Олегу Полумордвинову, его заместителю, а также в местное управление по строительству, архитектуре и градостроительству. На момент публикации материала ответы на них не поступили.